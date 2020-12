𝗠eeting géant à Maradi : la Bazoumia souffle à Maradi

Share on Twitter

Le dimanche 6 dĂ©cembre 2020,  une date Ă retenir dans les annales politiques de Maradi. En ce jour solennel, tous les responsables politiques de poids de la RĂ©gion se sont regroupĂ©s autour d’un homme qui symbolise l’espoir d’une consolidation des acquis, Mohamed Bazoum.

C’est un accueil populaire de grands jours qui a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©, au PrĂ©sident du PNDS-Tarayya, Mohamed Bazoum accompagnĂ© d’une forte dĂ©lĂ©gation, composĂ©e des leaders de la Coalition MB2021 et responsables rĂ©gionaux du parti rose. C’est toute une marĂ©e humaine qui est venue attester son soutien, sa fidĂ©litĂ©.

Saï Bazoum, Renaissance Acte III , Votez Mohamed Bazoum , Consolider et Avancer Mohamed Bazoum, tels étaient entre autres les slogans lors de cette série des meetings géants organisée par la Direction nationale de campagne du PNDS Tarayya.









Dans la capitale Ă©conomique, habillĂ©e toute en rose, le PrĂ©sident Bazoum Ă©tait accompagnĂ© des principaux leaders politiques de la rĂ©gion de Maradi et ceux de l’alliance ‘’Bazoum 2021’’ appelant Ă la victoire de Bazoum dĂšs le premier tour.

En prenant la parole devant une foule indescriptible et enthousiaste, le candidat Mohamed Bazoum, a exprimé toute sa gratitude pour cette mobilisation exceptionnelle avant de saluer les leaders de la région de Maradi qui ont décidé de le soutenir dÚs le premier tour.









‘’A Maradi je suis vraiment chez moi’’ devait-il rappeler, lui qui a Ă©tĂ© enseignant de philosophie Ă Maradi oĂč il a vĂ©ritablement fait ses premiĂšres armes en politique. Il a rappelĂ© les grands moments de l’implantation du PNDS dans la rĂ©gion de Maradi avec des combattants de premiĂšre heure Ă qui il a rendu un hommage appuyĂ©.

Expliquant son programme politique, Mohamed Bazoum a annoncé son ambition pour la réalisation de la route notamment les tronçons Maradi-Agadez et Maradi-Jibiya.

Il a en outre promis d’apporter des rĂ©ponses pertinentes aux problĂšmes de la RĂ©gion.

Auparavant, les leaders de la rĂ©gion de Maradi, Cheiffou Amadou (RSD Gaskia), Sanoussi Tambari Jackou (PNA Al Oummah), Kassoum Moctar (CPR Ingantchi), Kalla Ankourao (Coordonateur PNDS Maradi), Yahouza Sadissou (RPD Bazara) , Alhadji Sani Abdrahamane (RDP Jama’a), Tidjani Abdoukadri (MDN Falala) et certains responsables de la coalition Bazoum 21 dont notamment Mahamane Salissou Habi (ADN Fusaha), ont pris la parole pour magnifier les qualitĂ©s du candidat Bazoum et les valeurs qu’il qu’incarnent ce digne fils et valeureux serviteur de l’Etat.

Ils ont promis de s’investir pleinement pour une victoire Ă©crasante dĂšs le 1er tour.