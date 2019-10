100 patients bénéfieront pendant 6 jours de la chirurgie d’hydrocèle à Konni…

Une campagne de chirurgie d’hydrocèle a été lancée ce mercredi 9 octobre 2019 au district sanitaire de Birni’N Konni qui cible 100 malades qui seront totalement pris en charge notamment en ce qui concerne l’acte chirurgical, le médicament et l’alimentation.

Cette opération est conduite par une équipe des chirurgiens spécialistes nigériens, burkinabés et maliens avec la collaboration de l’organisation ouest africaine de santé(OAS) et des chirurgiens venus de Dosso et Tchintabaraden dans le cadre du renforcement des capacités et une équipe chirurgicale de Konni.

Cette opération de chirurgie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées.

Ce projet MTN-Paludisme couvre 17 districts sanitaires et vise à lutter contre la morbilité liée à la filariose lymphatique. Cette campagne de chirurgie d’hydrocèle est organisée par le ministère de la santé publique à travers le programme onchocercose et filariose lymphatique avec l’appui du fonds commun. Cette campagne de chirurgie se déroule en présence du coordinateur national du programme Dr Salissou Adamou et va durer 6 jours.

L’hydrocèle est une maladie bénigne qui se manifeste par l’augmentation plus ou moins importante du volume d’une bourse.

Par Agence Nigerienne de Presse.