10ème édition du Festival International de la Mode Africaine (FIMA) : «Education, industrie pour une Afrique de métissage et de paix», thème de cette édition

Le ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale M. Assoumana Malam Issa a présidé, le vendredi 16 décembre dernier, à l’Arène des jeux traditionnels d’Agadez, la cérémonie de lancement de la 10ème édition du Festival International de la Mode Africaine (FIMA) 2016. Un concours Top-modèle et un concours du meilleur artisan ont été organisés en prélude à cette édition.

De même le meilleur bijoutier et le meilleur maroquinier ont été récompensés au cours de cette 10ème édition dédiée à l’artisanat nigérien et organisés en collaboration avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Niger (CMANI). La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, des députés nationaux, des autorités régionales et communales ainsi que plusieurs invités de marque.

Dans son intervention le ministre de la Renaissance culturelle, des Arts et de la Modernisation sociale a indiqué que l’organisation du FIMA a été toujours l’occasion de créer un cadre du donner et du recevoir et permet l’éclosion de jeunes talents. C’est pour quoi, Assoumana Malam Issa a rendu un grand hommage à M. Seidnaly Sidhamed dit Alphadi pour avoir impulsé une dynamique et une lecture nouvelle en démontrant que cette industrie peut être un véritable tremplin de développement endogène et pérenne, une posture susceptible de générer, à terme, des emplois et des devises.

Au vu de cette prouesse dans un environnement culturel des plus promoteurs mais aussi des plus exigeants, le Ministre Assoumana indiqué que son département ministériel est plus que jamais résolu à accompagner le FIMA et à faire de l’industrie de la Mode et de la Haute Couture, un outil permanant au service du développement. Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement du Gouvernement, à promouvoir les talents.

Le Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale a annoncé la réalisation très bientôt du projet d’une école de mode au Niger initié par Alphadi ainsi que la création de l’Institut National des Arts que porté par le ministère de la Renaissance culturelle. M. Assoumana Malam Issa a adressé ses remerciements à l’ensemble des amis du Niger venus du monde entier pour participer aux festivités entrant dans le cadre de la Fête de la République Agadez Sokni.

Il a ainsi demandé à l’ensemble de ces invités venus de tous les quatre coins du monde, d’être les ambassadeurs du Niger et de dire au monde ce que le Niger a de beau parce que c’est un pays riche et fier de sa culture, mais aussi parce que le Niger est une terre d’accueil.

Le Maire de la Commune Urbaine d’Agadez M. Rhissa Feltou a, a cette occasion pris la parole pour souhaiter un bon séjour aux festivaliers venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique et de plus de 50 pays d’Afrique. Le FIMA est une longue histoire qui a débuté il y a 18 ans dans cette même région d’Agadez. C’est un festival qui a pour ambition première la promotion de la culture africaine en lui donnant la place qu’elle mérite dans le processus de développement de nos nations respectives.

Le FIMA veut mettre en évidence le potentiel économique dont regorge le secteur culturel. C’est pourquoi il est nécessaire d’impliquer non seulement les acteurs culturels mais aussi d’attirer l’attention de nos dirigeants sur la nécessité de promouvoir ce secteur. Le promoteur Alphadi a indiqué que le FIMA est venu à Agadez pour accompagner ce vaste programme de modernisation de cette majestueuse capitale de l’Aïr. Il a de ce fait, adressé ses vifs remerciements au Ministre Rhissa Ag Boula dont l’engagement et l’implication personnelle ont permis la réalisation de cette 10ème édition.

Le promoteur du Fima a aussi salué le soutien des plus hautes autorités de notre pays. Il a aussi salué l’appui de la première dame Lalla Malika Issoufou Mahamadou, marraine du FIMA, et celui des autres partenaires de cette 10ème édition. Il faut souligner que le FIMA a été couverts plusieurs médias internationaux dont Africa24, RFI, France24, et ceux des pays Africains.

Avec l’organisation de ce FIMA la Région d’Agadez va certainement renouer avec ses principales activités touristiques. Deux jours durant, le festival a primé les meilleurs artisans et les meilleurs stylistes. La sélection des lauréats de ces concours a été faite par deux jurys différents, chacun composé de personnalités de grandes expériences dans le domaine de l’Art, de la mode et de la création.

Au cours de la soirée de gala, le promoteur du FIMA a décerné plusieurs distinctions à des personnalités qui ont appuyé le FIMA depuis sa création. Il s’agit du Président de la République à qui le FIMA a décerné un trophée de la paix pour la lutte infatigable que mène SEM Issoufou Mahamadou contre l’insécurité en Afrique en Général et au Niger en particulier.

C’est le ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, M. Albadé Abouba Ministre d’Etat qui a reçu le trophée, des mains de Alphadi, au nom du Président de la République. Le Premier ministre, Chef du Gouvernement M Brigi Rafini et le ministre Rhissa Ag Boula ont aussi chacun reçu un trophée.