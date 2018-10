17ème Sommet de la francophonie : Le Président de la République est arrivé mercredi soir à Erevan

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est arrivé mercredi soir, 10 octobre 2018, à Erevan, en Arménie, où il prendra part jeudi, 11 octobre 2018, à la 17ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la Francophonie.

Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de Dr. Lalla Malika Issoufou, Première Dame, M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre-Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Kalla Hankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Marou Amadou, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Assoumana Mallam Issa, Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale, M. Abdourahamane Hama, Représentant Personnel du Président de la République auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie et M. Ado Elhadji Abou, Ambassadeur du Niger auprès de la République Française.