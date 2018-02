185 milliards de FCFA recherchés pour assister environs 1 ,8 million de personnes en 2018 au Niger

Le Premier Ministre, Brigi Rafini a lancé officiellement ce jeudi, le plan de réponse humanitaire 2018 pour le Niger. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des corps diplomatiques accrédités au Niger, des représentants des partenaires techniques et financiers, des représentants des Agences du système des Nations Unies, des représentants des organisations non gouvernementales et de plusieurs autres invités.



Dans son discours de lancement, le premier ministre Brigi Rafini a tout d’abord remercié et félicité les système des Nations Unies au Niger , les partenaires des ONG tant nationales et internationales et les PTF pour les inlassables efforts consentis pour accompagner les actions du gouvernement en vue d’assister et de protéger les personnes dans le besoin ou exposées à divers risques du fait de leur vulnérabilité.

« Les défis humanitaires, ces dernières années, sont devenus complexes en raison d’un contexte sécuritaire difficile dans la partie Sud-est, frontière avec le Nigeria et plus récemment dans la partie Ouest frontière avec le Mali et le Burkina Faso. La situation toujours préoccupante en Libye et au Mali, le déplacement de milliers de personnes fuyant les exactions de la secte Boko Haram, ont considérablement alourdi le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire. » , a –t-il rappelé .

Selon le chef du gouvernement nigérien, cette année encore la région de Diffa restera au cœur des priorités du gouvernement car en dépit des progrès sensibles enregistrés au plan de la stabilité sécuritaire au cours de l’année 2017, la situation humanitaire demeure une préoccupation, à en juger le nombre croissant des personnes dans le besoin. ‘’Gageons que cette évolution positive de la situation sécuritaire que j’évoquais tantôt et qui avait favorisé le retour de nombreuses familles dans leurs localités d’origine et en particulier dans le département de Bosso l’année passée puisse se maintenir de manière durable’’, a-t-il souhaité.

Pour répondre aux besoins humanitaires de 1,8 million de personnes en 2018, la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2018 requiert la somme de 338 million USD, malgré un contexte économique et mondiale difficile, « j’ai l’intime conviction que l’appui de nos partenaires que vous êtes sera prompte et à la hauteur de nos besoins.», a déclaré le premier ministre.

Dans son intervention, la coordinatrice humanitaire au Niger M. Bintou Djibo a tout d’abord remercié le premier ministre et les membres du gouvernement pour leurs présences effectives à la cérémonie qui est la preuve de l’intérêt qu’ils portent aux questions humanitaires au Niger.

Mme Bintou Djibo a par la suite brossé la situation humanitaire au Niger qui est caractérisée entre autre par une insécurité alimentaire dans les certaines zones de vulnérabilité à Diffa et Tillabéry ; plus d’un million d’enfants touchés par la malnutrition aigue sévère et la malnutrition modérée auront besoin d’assistance nutritionnelle soutenue ; des inondations récurrentes par les effets pervers du changement climatique ; les déplacements prolongés de populations dans le Lac Tchad et des déplacements en cours ou prévisibles liés à l’insécurité grandissante aux frontières avec le Mali ; les épidémies saisonnière récurrentes ; la migration irrégulière.

La coordinatrice des systèmes des nations unies au Niger a salué en dépit de la multitude et de la complexité des défis sus énumérés les efforts du gouvernement avec l’appui de ses partenaires pour leurs sens de responsabilités et de leadership « je nourris l’espoir ardent que les énormes sacrifices que continue de consentir le Niger pour pacifier ses frontières avec le Mali et le Nigeria , permettront de créer les conditions favorables pour , d’une part , assurer l’accès aux bénéficiaires et , d’autres parts assurer l’accès des bénéficiaires à l’assistance et aux services sociaux de base », a-t-elle souhaité .

Pour leurs parts, le représentant des Partenaires Techniques et Financier (PTF) M. David Crespin et la représentante des Organisations Non Gouvernementales (ONG) Mme Salamata Sidi ont tour à tour pris la parole pour expliquer chacun son rôle joué dans le plan de réponse humanitaire et le plan de soutien avant de féliciter le gouvernement pour le maintien d’un environnement favorable à la délivrance de l’aide humanitaires.

AIO/MHM /ANP/Février 2018