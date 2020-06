1er Congrès statutaire du parti Doubara Le Général Djibo Salou , candidat de Doubara aux présidentielles de décembre prochain

Salou Djibo. © MARK GARTEN/UN PHOTO

Le Général à la retraite, Djibo Salou a été élu président du bureau politique national et candidat de Génération Doubara PJP à l’élection présidentielle 2020-2021.

La cérémonie a eu lieu, hier, au Palais des Sports, lors du 1er congrès statutaire couplé au congrès d’investiture du candidat à l’élection présidentielle 2020-2021 en présence des délégués venus de toutes les régions du Niger et d’ailleurs et de plusieurs autres invités de marque.

Le Parti « Génération Doubara PJP » a tenu hierà Niamey, son. Au cours de ces assises, il s’est agi pour les, de toiletter les textes de leur parti,de procéder à l’élection du bureau politique national et de désigner le candidat du parti à l’élection présidentielle de 2020-2021.

Dans son allocution, le président Djibo Salou a indiqué qu’il s’engage «devant le peuple nigérien souverain à faire la politique autrement et à agir uniquement dans l’intérêt supérieur de notre pays. C’est pourquoi dans les jours avenir et dans la conduite de la campagne électorale jusqu’à la victoire inchaAllah, je m’engage très concrètement à ne jamais insulter, diffamer, salir injustement l’honneur de qui que ce soit et je demanderai aux militants et sympathisants de Génération Doubara d’observer le même comportement. Je m’engage à faire une campagne électorale positive axée sur tous les Nigériens et sur des propositions réalistes pour prendre en compte les véritables aspirations de nos populations, en rassemblant autour de moi tous les Nigériens.

Pour le Secrétaire général du bureau provisoire, M. Hamma Hamadou, cette forte mobilisation des militants, démontre clairement que les Nigériens avaient besoin d’un nouveau cadre politique, représentatif des valeurs, d’intégrité, d’honnêteté et de citoyenneté responsable. «Notre congrès devra nous permettre de jeter les bases de l’implantation et la consolidation de notre parti».

Par Tamtaminfo News