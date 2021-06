1ère Assemblée Générale de la Fondation Issoufou Mahamadou, « penser pour agir »

La Fondation Issoufou Mahamadou (FIM) reconnue par arrêté N° 00301/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 09 Avril 2021, a tenu, aujourd’hui 12 Juin 2021 à Niamey, sa première Assemblée Générale.

Ayant pour but, la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat. C’est un but ambitieux, reconnait son président Issoufou Mahamadou, d’autant plus ambitieux qu’il s’inscrit dans la perspective du double centenaire : celui des indépendances, en 2060 et celui de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 2063.

Il s’agit donc d’un but de très long terme qui concerne plusieurs générations, un but qui nécessite beaucoup de réflexions et beaucoup d’actions. C’est cela que veut signifier la devise de notre fondation : « penser pour agir ».

C’est pourquoi dans l’allocution d’ouverture prononcée en cette occasion, le Président Issoufou Mahamadou s’est posé plusieurs questions. « Pourquoi n’arrivons-nous pas à instaurer la paix sur le continent ? Pourquoi n’arrivons-nous pas à faire taire les armes ? Pourquoi tant de violence ? Comment promouvoir des institutions démocratiques fortes et stables ? Le panafricanisme a-t-il besoin de renouveler ses valeurs ? Quelles valeurs pour une mobilisation collective ? Que faire pour moderniser nos sociétés notamment pour réaliser les conditions de leur transition démographique ? Que faire pour moderniser la politique ? Comment diffuser et faire connaître le modèle politique nigérien ? Quelles valeurs pour la renaissance du Continent ? Comment contribuer à l’accélération de la mise en œuvre de l’agenda 2063 notamment celle de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZELECAf) et des plans de développement de l’agriculture, des infrastructures et des industries en Afrique ? Quelle contribution au débat sur la gouvernance mondiale post-covid ?





Il s’agit là, a-t-il ajouté, sans être exhaustif, d’autant de questions, auxquelles la FIM a pour ambition de contribuer à trouver des réponses. Pour ce faire, elle fera appel au service d’experts de renommée mondiale qui effectueront des recherches et des analyses, produiront des études, des idées, des propositions, organiseront des débats, des ateliers, des séminaires, des conférences, des colloques afin de contribuer à informer les citoyens et les décideurs ».

Pour le Président Issoufou Mahamadou, « la FIM contribuera au développement du capital humain. Notre continent a un actif démographique extraordinaire. Néanmoins, cet actif ne peut être transformé en dividende économique que si nos pays réalisent leur transition démographique, transition qui exige le passage d’un régime de fécondité et de mortalité élevées à un régime de natalité et de mortalité faibles. C’est à travers l’éducation, notamment celle de la jeune fille et la santé notamment celle de la reproduction, que les Gouvernements s’efforcent de réaliser cet objectif majeur en vue du progrès et du bien-être des populations. La FIM y contribuera non seulement à travers la réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires mais aussi à travers la sensibilisation. Pour compléter ce volet de son action, elle apportera sa contribution à la réalisation d’infrastructures hydrauliques.

S’agissant du climat, l’ambition de la FIM est de participer à la lutte contre la désertification, pour la défense et la restauration des terres, pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Nous allons démarrer ce vaste chantier par la mise en place d’un puits de carbone, une immense forêt avec une dizaine de millions d’arbres. La réussite de ce projet pilote permettra sa mise à l’échelle de l’ensemble du pays ».

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale porte naturellement sur le plan d’action de la fondation, le projet « puits de carbone », le projet de budget pour l’année 2021,

Le Président de la FIM a rassuré les uns et les autres que « pour l’exécution de son budget, la fondation, comme indiqué dans ses statuts, compte mobiliser des ressources internes et externes. S’agissant des ressources externes nous avons eu déjà des rencontres avec certains partenaires et écrit à d’autres. La montée en puissance de la fondation se fera progressivement mais notre ambition est qu’elle atteigne son plein régime rapidement ».

