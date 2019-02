1ère édition du Festimil du 21 au 22 février 2019 : le mil, une valeur culturelle qu’il faut protéger et promouvoir

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tattali Iyali, en collaboration avec le Ministère de la Renaissance Culturelle, le Ministère de la Santé publique, l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger(INRAN) et l’Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales Semi-arides (ICRISAT) organisent les 21 et 22 février 2019, au stade du 29 juillet, la première édition du Festival International du Mil dénommé Festimil.

Festimil est d’abord un festival gastronomique, culinaire et culturel autour de la culture du mil. C’est aussi et surtout un cadre d’échanges autour de la chaine de valeur de mil.

Deux jours durant, les professionnels de la production, de la commercialisation, de la transformation, de la nutrition et de la gastronomie rencontrent le grand public au travers de démonstrations, des ateliers culinaires, des concours, des débats, des dégustations, de dîner de gala… Ce rendez-vous se lance comme défis de faire du mil le « Smart Food » Niger garantissant ainsi une nutrition de qualité, saine, équilibrée et intelligente.

Le mil est largement utilisé en Afrique au Sud du Sahara. En tant que « Smart Food » (aliment intelligent), il est bon pour l’environnement, les consommateurs et l’agriculteur. Sa tolérance aux fortes températures et ses faibles besoins en eau font de lui une culture idéale, climato-intelligente et adaptée aux zones arides. Le mil constitue la principale source d’énergie alimentaire dans le Sahel, c’est aussi la source la moins chère pour apporter du fer et du zinc dans les régimes alimentaires des populations au Niger.

Comme vous le savez, notre pays ‘est résolument engagé depuis bientôt 3 ans dans l’atteinte de l’objectif « faim zéro » en 2021 à travers la mise en œuvre de l’initiative 3 N, l’une des priorités du Programme de Renaissance, acte II du Président de la République, Issoufou Mahamadou.

Des cibles précises ont été déterminées pour accroître la production cécéalière au Niger (de 5 à 8 millions de tonnes d’ici 2021). Le mil étant la principale céréale alimentaire et la première source alimentaire du Nigérien, mérite une attention particulière pour atteindre ces cibles. Outres ses avantages du point de vue économique, alimentaire et nutritionnel, le mil constitue une valeur culturelle qu’il faut protéger et promouvoir.