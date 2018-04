1ere édition du Re-GEEN Un cadre de rapprochement entre les grandes écoles et les entreprises

Les grandes écoles et entreprises du Niger se sont rencontrées, le samedi 31 mars dernier, au palais de congrès de Niamey à l’initiative du label Re-GEEN (Rencontre des grandes écoles et entreprises du Niger). La cérémonie d’ouverture de cette 1ere édition du Re-GEEN a été présidée la première Dame Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de l’événement en présence de plusieurs membres du Gouvernement, du président de Re-GEEN, M. Abdoulaye Sanda Maiga et plusieurs invités.

La Re-GEEN est une rencontre entre les grandes écoles de formation professionnelle et technique et les entreprises. Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de cette première édition, la 1ere Dame Dr Lalla Malika Issoufou, a tout d’abord salué cette belle initiative des grandes écoles dont le but est d’améliorer la qualité de la formation professionnelle pour une meilleure compétitivité.

Elle a également remercié les membres de Re-GEEN d’avoir offert 200 bourses d’étude à la Fondation « TataliIyali ». « Aujourd’hui grâce à vous chers fondateurs, des jeunes des milieux défavorisés auront des diplômes et un bel avenir », s’est-elle réjouie. Les entreprises qui sont les leviers du développement de l’économie d’un pays, ont nécessairement besoin des ressources humaines compétentes et compétitives d’où l’importance d’une formation professionnelle et technique de qualité.

Selon la 1er Dame les contributions des acteurs des grandes écoles et entreprises ouvriront des ébauches des solutions visant à participer à l’émergence du Niger.

Cette première édition permettra de créer un cadre permanent entre les écoles de formation professionnelle et technique et les entreprises dans le but de faciliter la participation active des entreprises à la formation à travers la conception et la rationalisation des programmes, à l’encadrement, au suivi des stages professionnels et à l’insertion, la collecte et l’analyse des informations sur des filières porteuses d’emploi.

« Cette rencontre de grandes écoles et entreprises du Niger cadre parfaitement avec la politique de la renaissance prônée par SE. Issoufou Mahamadou Président de la République du Niger », a-t-elle souligné, avant de préciser que cette première édition a comme spécificité la création d’un cadre de partenariat dynamique entre les acteurs sociaux économiques et les écoles sous la conduite de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger et le Ministère en charge de l’éducation.

Pour sa part, le président du Re-GEEN, M. Abdoulaye Sanda Maiga a remercié la première Dame pour avoir accepté de parrainer la 1ère édition de Re-GEEN.

« Mme la première Dame a compris que la politique prônée par SE. Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger doit nécessairement reposer sur des ressources humaines capables de faire face aux défis du monde actuel ; ce qui explique tout l’enjeu d’une formation professionnelle et technique de qualité », a-t-il dit. Le 1er Vice-président de la Chambre du commerce et d’industrie du Niger, M Abdoulaye Djadah a, quant à lui, félicité le collectif des fondateurs des écoles de formation professionnelle et technique pour son initiative novatrice dont l’objectif est d’assurer une parfaite adéquation formation/emploi et aussi de créer un cadre approprié d’échanges entre les écoles et les entreprises.