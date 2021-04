20 morts dans l’incendie d’une école à Niamey

Share on Twitter

Share on Facebook

Un incendie d’une grave intensité qui s’est déclenché vers 16heures 30 dans une école primaire au quartier pays bas de Niamey a occasionné la mort de 20 personnes totalement calcinées.

En effet, au moment où les élèves étaient en classe (des classes en paillotes, malheureusement), dans un quartier difficilement accessible, ces petits anges ont été surpris par la violence de l’incendie. Ce bilan extrêmement lourd, au premier jour du mois béni de ramadan doit interpeller toute notre conscience. On ne peut plus tolérer dans un pays renaissant comme le nôtre, l’existence des classes en paillotes.

Le gouvernement en premier chef doit revoir toute sa politique éducative en accordant la priorité à l’éducation et en mettant fin à ces classes moyenâgeuses qui n’offrent aucune protection aux enfants et aux enseignants. Il faut situer les responsabilités et tirer urgemment les leçons de ce drame national.

Il est inadmissible que ça soit la 5 ème fois, que les démons de flammes enflamment cette école et que rien n’a été fait ou entrepris pour prévenir les dégâts. Aujourd’hui, nous pleurons 20 innocents tués alors qu’ils étaient partis à la recherche du savoir.

Au dela d’une simple condamnation, il faut agir et urgemment. Le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum a fait de l’éducation, la priorité de ses priorités. Il faut donc passer à l’action.

Au groupe tam-tam info, nous présentons nos condoléances émues aux parents de ces victimes innocentes et à la nation tout entière, tout en espérant que ça ne sera pas encore des morts pour rien.

Par Tamtam Info News