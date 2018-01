20ème Edition du Championnat National de Taekwondo: NIGER-LAIT S.A Sponsor Officiel du Taekwondo au Niger

La fédération nigérienne de Taekwondo a organisé du 29 au 30 décembre, la toute première édition du championnat national de taekwondo en région. Pour cette 20ème Edition sur l’échiquier national, la cité des Djermakoye était à l’honneur et a accueilli l’ensemble des participants venus de toutes les régions du pays, relevant ainsi un grand défi en abritant un championnat sportif désormais tournant en vue de promouvoir l’unité et la cohésion sociale, une des ambitions du Président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou à travers son engagement pour la promotion de la culture et du sport et surtout son attachement à la prospérité et à la paix au Niger.

A l’issue des différents combats et démonstrations de taekwondo qui ont mis en compétition les différentes ré- gion du pays, la région de Niamey s’est arrachée la première place, fruit des efforts qu’elle a consentis dans ce noble art et remporte au total quinze (15) médailles dont quatorze (14) en or, et une (1) en bronze. En deuxième position vient la région de Dosso avec au total treize (13) médailles dont une (1) en or, deux (2) en argent et neuf (9) en bronze et la région de Tahoua est classée troisième avec un total de six (6) médailles dont une (1) en or, deux (2) en argent et trois (3) en bronze.

Au cours de ces compétitions, ce sont les talents de ces combattants qui ont surtout marqué le public à travers des combats tout aussi émerveillants, les uns que les autres. Toujours dans le cadre de ce championnat national de taekwondo, la fédération nigérienne de taekwondo sous la conduite de son président, l’honorable Soumana SANDA et par le biais de la ligue régionale de taekwondo de Dosso, a initié une formation au profit des arbitres, un recyclage et passage de grade et des compétitions.

Une façon de renforcer l’esprit de paix et de cohésion sociale et d’ailleurs, le président de la ligue régionale de taekwondo de Dosso a, au nom de la cité des Djermakoye, félicité et remercié les principaux acteurs de cet important événement dont le Chef de l’État et ensuite les organisateurs avec tous les honneurs au sponsor officielNIGERLAIT S.A le principal partenaire du taekwondo au Niger ainsi que des hommages mérités au jury, aux médias et enfin à la fédération nigérienne de taekwondo.

Marraine du taekwondo, la PDG de la société NIGERLAIT S.A Madame Kado Zeinabou MAIDAH n’a ménagé aucun effort pour accompagner la fédération nigérienne de taekwondo dans tout le processus d’organisation de cette 20ème édition du championnat national de taekwondo. Elle a même effectué le déplacement pour marquer son engagement à l’endroit des pratiquants de cette discipline sportive.

Une femme exemple de leader dans les rangs des plus engagées dans la promotion de l’éducation, de la culture et du sport au Niger et selon un té- moignage du Champion du monde de taekwondo, MIssoufou Abdoul Razak ALFAGA sur un des medias de la place : « la PDG du NIGER LAIT m’a tout donné, c’est ma mère !» Sponsor officiel de la fédération nigérienne de taekwondo, la société NIGER-LAIT S.A tout au long de l’année 2017 a été, par bonne volonté, d’un apport incontestable pour l’épanouissement du taekwondo au Niger et même hors des frontières du pays, et des sports en général, caractérisé par d’importants appuis financiers et matériels.

C’est les cas du cyclisme et du football. Il faut rappeler que NIGER-LAIT S.A a accompagné la première et la et la deuxième Edition du Tournoi Alphaga. Il est important de noter que NIGER-LAIT S.A a mené d’importantes actions de soutien et de promotion des acteurs du développement, la scolarisation de la jeune fille, l’appui aux personnes en situation d’handicap et celles démunies, le sport, la culture, l’éducation et la formation entre autres…