23 milliards de dollars US enregistrés, pour 17 milliards escomptés à la Conférence de la Renaissance : Aichatou Kané Boulama, grande chef d’orchestre

« La renaissance du Niger est en marche », c’est par ces mots forts qu’Aïchatou Boulama Kané, Ministre du Plan du Niger, grande chef d’orchestre de la Conférence de la Renaissance, a exprimé sa satisfaction au soir du 14 décembre 2017.

Effectivement, la Renaissance est en marche. 23 milliards de dollars US enregistrées , pour 17 milliards escomptés, la ministre du Plan Aïchatou Boulama est aux anges et avec elle, le peuple nigérien tout entier.

En annonçant de cette bonne moisson lorsqu’elle procédait à la lecture du communiqué final résumant les résultats issus de la Table ronde des bailleurs de fonds sur le PDES et le forum des investisseurs, la ministre du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama, a provoqué un tonnerre d’applaudissements et d’échanges de félicitations entre les membres de la délégation nigérienne.

Elle a déclaré que « Lors des annonces et manifestations d’intérêt, plusieurs MOU et manifestations d’intérêt ont été enregistrés pour un montant global de 10,3 milliards, pour un besoin de milliards de dollars US. Au total, les annonces et manifestations d’intérêt d’un montant global de 23 milliards de dollars US ont été enregistrés.

Ce niveau d’engagement assurant ainsi très largement la couverture des besoins de financement témoigne de la qualité et de l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Niger et ses partenaires.

Parmi les grands bailleurs de fonds qui ont décidé d’accompagner la mise en œuvre du PDES, on citera la Banque Mondiale, pour 2,5 milliards de dollars, la BAD pour 1,2 milliards de dollars, l’Union Européenne pour 1 milliard d’euro, le Fonds Saoudien (200 millions de dollars, le fonds de l’OPEP (100 millions de dollars, le Fonds koweitien (75 millions de dollars), etc.

Lorsqu’il a procédé à la clôture de la Conférence de la Renaissance, le Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, s’est réjoui de constater que nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. « Nous veillerons au suivi de l’ensemble des engagements pris . En effet, les annonces faites par les partenaires financiers et les investisseurs dépassent très largement les résultats escomptés. Cela traduit clairement l’engagement des partenaires techniques et financiers et des investisseurs à accompagner le Niger dans la mise en œuvre du PDES 2017-2021 pour faire de l’économie nigérienne une économie inclusive et très forte, tirée par un monde rural transformé grâce au niveau de l’électrification rurale, l’amélioration des rendements agricoles, le développement de l’irrigation privée, le renforcement de l’autonomisation de la femme, les opportunités d’emplois pour les jeunes .

La Conférence de la Renaissance du Niger a rassemblé à Paris sur les deux journées du 13 et 14 décembre 2017, plus de 800 participants internationaux. Elle a été organisée par le Gouvernement de la République du Niger en partenariat avec la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers bilatéraux et multilatéraux.

Une mention spéciale à la Ministre Aichatou Boulama Kané pour la parfaite réussite de cette table ronde. Elle s’est donnée corps et âme pour atteindre un tel résultat. Chapeau Mme la Ministre.