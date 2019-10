25EME ANNIVERSAIRE DE L’UEMOA L’organisation sous régionale organise un forum pour célébrer l’évènement…

L’UEMOA organise à partir de ce matin, 7 octobre 2019, à Ouagadougou, un forum sur le thème « UEMOA, 25 ans, ensemble relevons le défi de la libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire sécurisé ».

L’objectif de de forum est de favoriser le dialogue entre les principaux acteurs de l’intégration régionale et de les mobiliser autour des défis majeurs actuels. Cette rencontre permettra également de recueillir les contributions sur la réalité de la libre circulation des personnes et des biens, en lien avec l’évolution du contexte sécuritaire et d’esquisser des pistes d’amélioration. A l’issue des travaux, des recommandations pertinentes seront formulées à l’attention des Hautes Autorités de l’Union, en vue de faire de l’espace UEMOA, une sous-région où la libre circulation des personnes et des biens deviendrait une réalité dans un espace sécurisé.

En effet, le 10 janvier 2019, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine célébrait le 25ème anniversaire de sa création, sous la présidence de S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, en présence de S.E.M Roch Marc Christian KABORE Président du Faso.

Le bilan fait à cette occasion par les Hautes Autorités de l’Union a mis en exergue les acquis, mais également les défis à relever pour parfaire le processus d’intégration régionale. Au nombre de ces défis figurent en bonne place les enjeux sécuritaires, la question de l’emploi des jeunes, les entraves à la libre circulation des personnes et des biens et le faible niveau du commerce intracommunautaire.

En plus d’anciens ou actuels décideurs politiques de la région, des praticiens de haut niveau, des universitaires, des membres de la société civile, des journalistes et des représentants des acteurs concernés prendront part au forum, qui réunira environ 250 personnes.