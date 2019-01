27% de réalisation du chantier du Centre international de Conférences Mahamat Gandhi…

Les travaux de construction du Centre International de Conférences Mahamat Gandhi sur financement indien à Niamey avancent normalement et sont à un taux de réalisation de 27% pour un délai contractuel consommé de l’ordre de 26%.

Ce constat est ressorti à la suite d’une visite sur le chantier ce complexe effectué ce mardi par le Ministre des domaines, de l’habitat et du logement Monsieur Maman Waziri et son homologue de la renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, Monsieur Assoumana Malam Issa, accompagnés du Ministre conseiller et Directeur général de l’Agence UA Niger 2019, Monsieur Saïdil Moctar Mohamed et des médias.

L’objectif visé à travers cette visite est d’informer les populations nigériennes de l’état d’avancement des projets d’infrastructures initiés dans le cadre de l’organisation de la 33ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine qui se tiendra à Niamey en juillet 2019.

Exécutés par une entreprise indienne dénommée SHAPOORJI PALLONJI et sur financement de ce même pays, Ce centre est composé d’un bloc présidentiel qui peut accueillir 65 Chefs d’Etat accompagnés chacun de quatre personnes, d’une salle plénière d’une capacité de 2000 personnes et d’une salle de banquets pouvant contenir 800 personnes.

Au terme de cette visite, le Ministre des domaines, de l’habitat et du logement, Monsieur Maman Waziri a déclaré que ‘’tout ce passe normalement sur le chantier, la qualité y est, le délai d’exécution est bien respecté, avec un état d’avancement de travaux de 27% pour un délai contractuel consommé de 26%. Je crois qu’il n’y a aucune inquiétude par rapport à ce chantier qui est bien suivi et qui sera au rendez-vous de 2019 ’’ avant d’ajouter que ‘’nous ne pouvons que nous réjouir de ce chantier et remercier l’entreprise qui a bien voulu nous faire visiter ce chantier’’.

‘’A cinq mois de la tenue de la Conférence ici à Niamey, nous avons la certitude que les travaux, tels qu’ils ont été programmés, vont nous permettre d’accueillir ce grand évènement. Il est donc important pour les nigériens que nous venions voir comment les travaux se déroulent. Nous avons été rassurés que les délais seront respectés par cette entreprise. C’est l’occasion de saluer la coopération entre l’Inde et le Niger’’ a dit le Ministre de la renaissance culturelle Assoumana Malam Issa.

Le Ministre Assoumana Malam Issa a également précisé que ‘’l’aspect culturel de l’architecture du centre correspond à la variété des cultures nigériennes’’.

Le manageur indien du projet, Monsieur Punit Kurana a, quant à lui, pris la parole pour dire que ‘’ce projet est un signe de coopération entre le Niger et l’Inde. Ce sont quelque 400 ouvriers nigériens qui travaillent sur le chantier qui envisage d’atteindre 500 ouvriers d’ici un mois.

Ces ouvriers sont formés sur le chantier à de nouvelles façons de travailler telle la manipulation de nouvelles machines auxquelles ils ne sont pas habitués’’.

Lancés le 03 octobre 2018 par le Président de la République Issoufou Mahamadou pour un délai de huit (8) mois pour la première phase et cinq (5) mois pour la deuxième phase, les travaux de cette première phase prendront fin en mai 2019, rappelle-t-on.

Niamey va accueillir quelque 5000 hôtes dont des chefs d’Etat et du gouvernement au cours du sommet de l’UA pour lequel d’importants travaux d’infrastructures –extension et aménagement de l’aéroport, des voies expresse aéroport centre ville, hôtels, cités- sont en cours pour un coût de près de 200 milliards de FCFA.

Par Agence Nigerienne de Presse