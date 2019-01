28ème anniversaire du PNDS-Tarayya : « Le choix du candidat du PNDS- Tarayya à la prochaine élection présidentielle se fera dans les conditions de la grande tradition de consensus de notre parti et qu’il ne donnera lieu à aucune discorde, ni même à quelque tension’’, déclare Bazoum Mohamed

Le PNDS a soufflé samedi dernier ses vingt huitième bougies au cours d’une cérémonie grandiose dans son siège à Niamey.

Dans l’allocution prononcée en cette occasion, le président du PNDS-Tarayya, M. Bazoum Mohamed, a passé en revue les questions nationales (la sécurité, les élections générales, les réseaux sociaux, l’opposition, etc.

Il s’est longuement attardé sur quelques réalisations effectuées par le président Issoufou Mahamadou et son gouvernement notamment par rapport à la modernisation de nos capitales régionales et l’énorme investissement pour assurer et garantir la sécurité des Nigériens.

Aussi a-t-il exprimé ses sentiments de grande fierté au lendemain de la grande victoire que viennent de remporter nos FDS contre les forces du mal de Boko Haram. « Cet épisode, à nul autre comparable depuis que cette guerre a commencé, a généré au sein des populations de la région de Diffa un sentiment de confiance absolument indispensable après quelque temps d’incertitudes. C’est le lieu de rendre hommage aux hommes qui nous ont fait ce beau cadeau de nouvel an. Que Dieu les bénisse et leur donne longue vie ».

« Je voudrais aussi avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui, dans ce combat contre le terrorisme, sont morts pour leur pays laissant derrière eux veuves et orphelins. Que Dieu leur réserve le meilleur des accueils en son paradis. De même je prie le Tout Puissant d’assister ceux qui sont blessés afin qu’ils se rétablissent le plus rapidement possible. Si au lac Tchad nous avons gagné une bataille, la guerre n’en continue pas moins tout à côté au Nigeria, marquée récemment par des épisodes de réels succès du terrorisme, ce qui commande de notre part un état de veille permanent et une volonté à toute épreuve ».

Parlant des élections générales, le président du PNDS-Tarayya a souligné que la CENI est en train d’exécuter son programme conformément à l’agenda qu’elle a rendu public.

« Elle vient de procéder au choix de l’opérateur technique qui sera chargé de l’enrôlement biométrique des électeurs. Elle va bientôt publier un appel à candidature à l’attention de tous ceux qui souhaiteraient être engagés dans les équipes chargées du recensement. Les opérations de recensement sont prévues pour commencer vers le mois d’avril et ce pour une durée de trois mois ».

Il a avertit les uns et les autres que, seules les personnes qui passeront devant les équipes de recensement seront enrôlées et pourront voter en présentant au bureau de vote leur carte biométrique sur laquelle figureront leur photo et leurs empreintes digitales.

« Il n’y aura plus personne qui pourrait voter, au moyen d’un faux témoignage, en empruntant la carte d’autrui. Il n’y aura pas davantage de listes électorales truffées de personnes fictives. Cela est une véritable révolution et mettra ainsi fin aux formes les plus courantes des fraudes qui ont jusqu’ici eu cours lors de nos élections ».

Il a promis que « nous doterons notre pays d’une loi électorale conforme aux standards internationaux et nous lui donnerons la chance d’organiser les élections les plus transparentes de notre histoire’’.

Parlant de l’opposition et des réseaux sociaux, Bazoum Mohamed a fait remarquer que « c’est à croire que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont été inventés pour faire souffrir l’opposition nigérienne. Confondant virtuel et réel tout son effort consiste à inventer des scénarios plus funestes les uns que les autres, basés sur des supposées divisions au sein de notre parti, appelées à le faire bientôt voler en éclats’.

‘‘Je voudrais ici leur dire que cette entreprise n’aura pas plus d’effets que la campagne qu’ils avaient menée il y’a quelque temps faisant alors état de dissensions entre le Président de la République et moi. Tout comme cette campagne s’est estompée sans que presque personne ne s’en aperçoive, la campagne actuelle aussi s’éteindra par un effet d’usure naturelle propre aux choses factices. En vérité, nous sommes en droit de nous réjouir du fait de voir nos adversaires perdre tout leur temps à faire ces conjectures et à y investir tant de leur énergie cérébrale. C’est la preuve qu’ils sont aux abois et qu’ils ne comptent plus sur leurs capacités intrinsèques pour vaincre mais espèrent leur salut du ciel’’.

Des partis amis et alliés ont vivement salué le PNDS Tarayya, un des rares partis nigériens qui est resté toujours uni.

TAMTAM INFO NEWS