2eme Anniversaire du Mouvement Patriotique pour la République (MPR Jamhuriya): une fête dans la joie et l’allégresse

Après plusieurs mois de batailles acharnées et souvent fratricides, le Mouvement Patriotique pour la République (MPR Jamhuriya) a été créé. Deux (2) ans après avoir vu le jour, précisément le 15 octobre 2015, le parti de Albadé Abouba a surpris tout le monde lors des élections générales. Aujourd’hui, deuxième de la MRN, Jamhuriya savoure ces moments historiques dans la joie et la ferveur.

L 2ème anniversaire du parti célébré ce matin au Palais du 29 juillet de Niamey, sous le slogan ‘’L’avenir, c’est maintenant’’ a été l’occasion de la communion entre tous les leaders des partis politiques de notre pays opposition et majorité confondue et la présence remarquée du leader d’un parti politique du Mali.

Cette prouesse de réunir le ghota de la classe politique nigérienne a été vivement saluée par Amadou Djibo Ali dit Max et Sanoussi Tambari Jackou. La fête fut belle, grandiose et bien menée par l’équipe d’organisation. Une foule en liesse a salué l’entrée triomphale du Président du Parti, M. Albadé Abouba. Cette même ferveur a été réservée au président du MNSD Nassara, Seini Oumarou, qui s’est personnellement déplacé pour apporter le salut fraternel du Nassara à Jamhuriya.

Dans leurs discours de bienvenue, le président de la section régionale de Niamey M. Amadou Salifou et le secrétaire général du parti M. Sani Maigochi, ont adressé des vives félicitations aux organisateurs de cet anniversaire avant de rassurer les militants du MPR sur la stabilité et la bonne santé de leur parti. 4ème formation politique d’envergure sur l’échiquier politique national à l’issue des élections générales de 2016, Jamhuriya grandit sa base chaque jour.

Pour les leaders des partis membres de la Mouvance présidentielle, ceux de l’Opposition et des non affilies présents à cet événement, il faut saluer le sens élevé de responsabilité du MPR Jamhuriya qui les a réunis tous ici. C’est d’ailleurs pourquoi, dans son discours d’ouverture de la célébration de cet anniversaire, le président du part parti MPR a saisi l’occasion pour saluer et soutenir fermement cette volonté politique du Président Issoufou Mahamadou, visant à instaurer un climat politique apaisé en vue de l’émergence d’une nation forte, unie et prospère.

Il a indiqué que, le travail accompli par le MPR Jamhuriya est un produit issu de la synergie d’actions de l’ensemble des militantes et militantes du parti, avec les maîtres mots unité nationale ; cohésion et rassemblement de tous les fils et filles du Niger. M. Albade Abouba, n’a pas manqué de rappeler le contexte dans lequel se tient ce 2ème anniversaire de la création du parti Mouvement Patriotique pour la République, un contexte mondial marqué par la montée de l’extrémisme violent, l’intolérance et des crises multiformes.

Cet extrémisme violent se manifeste malheureusement dans notre pays avec des attaques perpétrées par des terroristes. A la mémoire de tous les Forces de Défense et de sécurité ainsi que les civils tombés sous les balles assassines des forces du mal, le président du MPR Jamhuriya a demandé à l’assistance d’observer une minute de silence et implorer Dieu pour le repos de leurs âmes.

Il a également noté le contexte dans lequel le parti dont il dirige actuellement a été créé, « ce ne sont pas les hangars qui font un marché, mais les hommes qui s’y regroupent et qui l’animent ».