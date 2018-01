2ème anniversaire du parti MPN Kiishin-Kassa, à Dosso Ibrahim Yacoubou mobilise ses troupes à Dosso

Dosso, la capitale des Djermakoye a servi de cadre pour la célébration du 2ème anniversaire du Mouvement Patriotique Nigérien (MPN) Kiishin Kassa. Une cérémonie grandiose a été organisée le dimanche dernier dans l’antre de l’arène de lutte Salma Dan Rani, qui était archicomble pour la circonstance.

Cette cérémonie a vu la participation ses partis de la majorité, ceux de l’opposition, l’UDR du Mali, de nombreux invités de marque et des milliers des militants et militantes du parti, venus des quatre coins du pays ainsi que de la diaspora.

Ce 2 ème anniversaire du parti a été aussi marqué par la fusion au sein du MPN Kiishin-Kassa du PUND Salama d’Akoli Dawel et du RSV Ni’Ima de Adamou Garba. La signature de la convention qui consacre la fusion des partis politiques MPN KiishinKassa, PUND/Salama et RSV-Ni’Ima résulte d’une vision politique partagée pour le renforcement de l’unité nationale et de la démocratie au Niger.

Dans une allocution solennelle, le président du MPN-Kiishin Kassa, M. Ibrahim Yacoubou, qui s’est réjoui de cette exceptionnelle mobilisation des militants et militantes du parti à l’arène de Dosso, a rappelé la grande marche et la progression fulgurante de cette jeune formation politique créée seulement 57 jours avant les dernières élections présidentielles.

Pour lui, « le MPN Kiishin Kassa est une âme, un projet de société pour changer les pratiques et relever les défis en privilégiant la jeunesse et la femme.

Sur la question de la sécurité, Ibrahim Yacoubou a invité les Nigériens à apporter leur contribution pour que la paix, le calme et la sérénité règnent au Niger.

D’autres interventions ont été enregistrées comme celle de la majorité au pouvoir (MRN) qui a félicité et encouragé le MPN pour tous les efforts, les sacrifices et surtout les succès qu’il a enregistré durant les deux années. L’opposition a, de son côté, rendu un hommage appuyé au MPN Kiishin Kassa qui en deux ans fait preuve de combativité. « Lorsqu’un enfant a les mains propres, il peut manger dans la même tasse que les grands dira pour sa part, le représentant de l’APR.

Le MPN Kiishin Kassa est désormais un grand parti avec lequel il faut compter.