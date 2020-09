2ème congrès ordinaire du Mouvement Patriotique pour la République (MPR Jamhuriya) M. Albadé Abouba investit candidat à la présidentielle de 2021

Ils étaient plusieurs milliers à avoir pris d’assaut le Palais du 29 juillet qui était pour la circonstance paré aux couleurs du MPR Jamhuriya. Venus des quatre coins du Niger, ils étaient là aux couleurs de leur parti pour célébrer un homme : Albadé Abouba.

Les partis politiques de la majorité comme ceux de l’opposition, les partis amis, les invités de marque, tout ce monde a assisté hier à l’investiture du Président Albadé Abouba, candidat de son parti pour les présidentielles.

Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie. On retiendra entre autres celle d’Ibrahim Yacouba pour la coalition de l’opposition, celle du Représentant des partis non alignés, celle du Représentant de la Mouvance présidentielle, les partis, etc.

Toutes les allocutions ont loué les qualités de l’homme, Albadé Abouba, une personnalité au parcours exceptionnel.

C’est à juste titre d’ailleurs que les militantes et militants du MPR) se sont fortement mobilisés pour placer leur confiance et leur soutien indéfectible au président Albadé Abouba.

Plaçant son combat dans un contexte sécuritaire qui sera axé sur la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés tout en prônant la bonne gouvernance, le Président Albadé Abouba a eu une pensé émues pour les populations en détresse, celles qui vivent la perte douloureuse des leurs, soit par les violences faites par les bandits armés, soit par les inondations générées par une pluviométrie exceptionnelle dans notre pays et dans l’espace sahélien en général, etc.





Abordant quelques éléments saillants de son programme, le Président Albadé Abouba a souligné que « les partis politiques ont la triste réputation de tout promettre et de ne rien faire. Nous ! Nous ne nous inscrivons jamais sur cette voie, tout juste pour la conquête du pouvoir. Nous ne trahirons jamais, au grand jamais la confiance de nos concitoyens » .Le candidat du MPR Jamhuriya s’est engagé à garantir une paix, une sécurité et un développement pérenne dans notre pays.

Du reste, le Mouvement Patriotique pour la République (MPR Jamhuriya) se veut un parti d’espoir et d’avenir qui ambitionne de faire du Niger un pays fort, uni, pacifique, bien gouverné et prospère qui offre à ses citoyens un accès juste et équitable aux opportunités que leur offre leur pays.

Le président Albadé Abouba ambitionne de faire du Niger, un pays paisible, prospère et respecté auquel tous citoyens seraient fiers d’appartenir. Un Nigérien amoureux de son pays et respectueux des valeurs socioculturelles et religieuses dont entres autres celle d’un Islam authentique et tolérant hérité des racines des grands empires musulman qui ont modelé l’espace et la société nigérienne. « C’est pourquoi, dans le sens de la vision du MPR Jumhuriya, la paix, l’unité nationale et la sécurité doivent tenir compte des réalités autours desquelles une union sacrée de tous les citoyens est nécessaire pour donner la pérennité à la lutte contre le terrorisme, le banditisme et le trafic en tous genres. Promouvoir ainsi, un développement équilibré des régions soutenu par des politiques publiques efficacement déconcentré et réellement décentralisé, promouvoir la quiétude et la cohésion sociale, etc. »





Evoquant la question sécuritaire, le président du MPR Jamhuriya opte pour des choix judicieux très en adéquation avec les réalités de notre pays et de l’environnement géopolitique auquel nous appartenons. « C’est pourquoi au-delà des principes, il y a lieu d’engager des actions rassurantes autant pour nos concitoyens que pour nos partenaires par la sécurisation intégrale de notre pays. A ce niveau, il me parait impératif de consolider non seulement les acquis des dispositions sécuritaires actuelles dans la solidarité régionale et internationale, mais aussi et surtout d’assurer une formation permanente de qualité à nos forces de défense et de sécurité dans tous les domaines. De renforcer leur capacité opérationnelle par des équipements et des matériels modernes et adaptés aux besoins réels et de ressources humains en nombre et en qualité pour leur utilisation ou leur exploitation ».

Il a rappelé que la sécurité est un fondement au préalable certes, mais sans développement, la sécurité ne peut résoudre le problème de notre pays. Fort heureusement à plusieurs égards, selon lui, le Niger est un pays béni de Dieu. « Les potentialités pétrolières minières et agropastorales sont si importantes que rares les pays du continent qui peuvent s’en prévaloir. C’est pourquoi, l’exploitation judicieuse de ces richesse, ainsi que les ressources qu’elle pourrait générer suffisent à elles seules à résoudre tous les problèmes structurels qui freinent l’élan de développement de notre pays. Ces ressources seraient consacrées pour l’essentiel à financer des secteurs sociaux de base dont l’éducation la santé, l’hydraulique villageoise et pastorale par des politiques ardues et mise en œuvre sur la durée pour résoudre définitivement les maux qui freinent le développement de ces secteurs dont les indicateurs continuent perpétuellement à contenir notre pays à un rang peu honorable dans le concert des Nations.

En ce qui concerne le monde rural, il faut repenser la politique de développement de modernisation de ces secteurs dont la production constitue le support principal de notre économie. Il faut davantage des projets structurants susceptibles d’assurer une transformation véritable à travers des investissements massive dans ces secteurs particulièrement porteurs » a ajouté M. Albadé Abouba avant d’expliquer aux congressistes que pour capitaliser les expériences des uns et des autres, pour asseoir des institutions fortes et stables, le MPR Jamhuriya propose aux Nigériens de remplacer le CESOC actuel en Sénat. Ce Sénat qui constitue une chambre haute sera destiné à accueillir autant des personnalités élues que des personnes représentant légitimement les différentes composantes socioprofessionnelles religieuses et coutumières du Niger. « Cette chambre offrira certainement un cadre idéal pour mieux traiter les toutes les questions inhérentes à la vie de la nation avec plus de recul, plus d’expériences et plus de hauteur.

Le MPR Jamhuriya propose également, la mise en place d’un véritable Conseil Islamique plus représentatif jouissant davantage des ressources et des prérogatives afin de mieux assister l’Etat dans la gestion de l’épineuse question religieuse sur toutes ses facettes et dans le respect des limités définies par la constitution » a conclu le président du MPR Jamhuriya.

Les résolutions adoptées par le congrès restent logiques et responsables dans le contexte actuel et pour tout parti politique crédible, offrent l’occasion de proposer aux Nigériennes et Nigériens une vision de projet de société original et réaliste fondée sur les valeurs partagées de Démocratie, de l’Etat des droits, de bonne Gouvernance, de développement participative, de justice, de probité et d’équité.

Après la cérémonie de clôture, un diner a été offert aux participants, diner au cours duquel, la présidente nationale des femmes jamhuriya, Mme Daoura Hadizatou Kafougou a rendu « un hommage appuyé à notre grand leader, ce visionnaire hors pair, ce grand homme d’Etat et patriote plein de sagesse, cet homme qui s’est sacrifié pour la grandeur de notre formation politique, notre cher Président, Elh Albadé Abouba.

Monsieur le Président National du Parti, par ma voix les femmes du MPR Jamhuriya vous disent merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, merci pour votre sacrifice et votre abnégation au service du Niger ».

Hadjia Hadizatou Kafougou a promis que « Les femmes du Parti, comme cela a toujours été le cas seront aux premières loges du combat.

Déterminées, nous le sommes, engagées nous le sommes, convaincues nous le sommes et pleinement résolues pour le combat nous le sommes, c’est vous dire, Monsieur le Président, que les femmes du MPR Jamhuriya ne failliront pas. Elles sont et resteront fidèles à leur réputation de grandes guerrières et de fer de lance du parti.

Engageons-nous donc sans réserve pour la victoire de notre président et de nos différents candidats aux élections à venir.

Et comme le dit un adage, ‘’ce que femme veut, Dieu le veut’’.

Par Tamtaminfo News