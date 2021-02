2ème tour de la présidentielle : Le Parti PJP Doubara de Salou Djibo et ses alliés apportent leur soutien au candidat Mahamane Ousmane

Le parti de l’ancien Chef d’Etat, Salou Djibo (PJP Doubara) et ses alliés ont décidé, ce lundi 1er février 20221, d’apporter, dans le cadre du deuxième tour de la présidentielle, leur soutien au candidat Mahamane Ousmane.

Dans la déclaration rendue publique à cet effet, le PJP Doubara explique que c’est après des consultations internes et avec les partis alliés (ADD Zakara, RDFD Dallili, PUSD Lokatchi et RSV NI’IMA) que ‘’le directoire du parti a décidé d’apporter son soutien au candidat Mahamane Ousmane pour le second tour de l’élection présidentielle’’.

Par cette décision, le parti PJP Doubara entend ‘’sauvegarder et préserver la dignité et la souveraineté de notre pays, sans aucune condition et sans aucun marchandage politicien’’.

Selon la déclaration, cette décision de soutenir le candidat du changement s’inscrit également dans la droite ligne des idéaux poursuivis par le PJP Doubara et son Président Salou Djibo.

La déclaration rappelle, enfin que le PJP Doubara entend ‘’faire tout ce qui est de son pouvoir pour la réalisation des profondes aspirations du peuple nigérien à l’alternance, à la bonne gouvernance, à la sécurité, la paix, la justice et le progrès’’.

Rappelons que le candidat Mahamane Ousmane est arrivé deuxième au premier tour de l’élection présidentielle du 27 décembre 2020 avec 16,98% des suffrages derrière Bazoum Mohamed du PNDS qui a obtenu 39,30%. Le deuxième tour de la présidentielle interviendra le 21 février prochain.

Par ANP