2ème tour des présidentielles de février 2021: Le MPR-Jamhuriva et ses alliés apportent leur soutien à Bazoum Mohamed

Le MPR-Jamhuriva et ses alliés ont décidé de soutenir le candidat Bazoum Mohamed du PNDS Tarayya pour le second des présidentielles du 21 février 2021. L’annonce a été faite hier après-midi au siège du parti à la suite d’un conseil extraordinaire, d’un examen approfondi de la situation Socio-politique nationale, sur présentation d’un rapport de son Comité Exécutif Central et après concertation et accord avec ses partis politique alliés.

Le parti et ses Alliés « invitent leurs militantes, militants et sympathisants à se mobiliser et à s’investir pleinement dans la campagne électorale en cours en faveur du Candidat Bazoum Mohamed ». Ils appellent leurs militantes, militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement en faveur du candidat Bazoum Mohamed, en vue d’une victoire éclatante le 21 février 2021.





La déclaration indique que cette décision de soutenir le candidat Bazoum Mohamed a été prise conformément aux dispositions des Articles 17, 78, 79 et 80 des Statuts dudit Parti et en considérant l’accord préalable des partis alliés après concertation avec leurs différents responsables.

Mais aussi dans le soucis du renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale et conscient de l’attachement des concitoyens à la stabilité politique et institutionnelle, « gage d’une paix durable et du maintien des conditions d’un développement économique et social de notre cher pays mais aussi après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, et prenant en compte les résultats des échanges avec les différents leaders de l’échiquier politique national d’une part et des deux candidats en lice pour le second tour d’autre part ».

Pour le président Albadé Abouba, ce choix de soutenir le candidat Bazoum Mohamed a été difficile, mais qu’il est volontaire, souverain, justifié et guidé par le seul intérêt de la nation nigérienne.

Par Ibrahim Aghali (Web Contributeur) Tamtam Info News