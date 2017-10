30ème anniversaire de l’assassinat de Thomas Sankara : SANKARA / BARE : DESTINS PARALLELES

Comme un clin d’œil de l’Histoire, Ibrahim Baré Mainassara –IBM– a eu un parcours entrecroisé avec celui de Thomas SANKARA, Ancien Président du FASO, célébré aujourd’hui. Tous deux ont débuté leur carrière à l’Académie militaire d’ANTSIRABE à Madagascar après leur Baccalauréat dans les années 1969 et 1970.

Tous deux étaient issus de Pays voisins sahéliens Très Pauvres et Très Endettés (PPTE), et de mères peuhles originaires de DORI, adoraient le contact humain, le sport, les foules etc…

Les deux ICÔNES avaient été froidement assassinées dans des conditions effroyables par balles pour leur franc-parler, leurs idées et leur engagement ;

Tous deux avaient fait le voyage de la Chine de Mao et CUBA du Lider Maximo, Fidel CASTRO, qu’ils admiraient ;

Tous deux ont été VICTIMES de balles assassines de ceux qu’ils avaient considérés de leur vivant comme de proches AMIS, voire des frères ;

Tous deux ont laissé des familles inconsolables en quête de VERITE et de JUSTICE.

Mais là s’arrêtent les similitudes.

En effet, quand SANKARA se réclamait révolutionnaire, IBM, lui, affichait un pragmatisme sans faille mais sans le discours et la symbolique révolutionnaires. Sans doute du fait qu’il avait accédé au pouvoir plus d’une décennie après Sankara.

Quand l’aîné Sankara avait osé bousculer la tradition et la chefferie traditionnelle de son pays, le Burkina, qu’il qualifiait de réactionnaire, l’autre est resté très attaché à cette tradition et au culte des anciens et vouait un respect sans limite à cette chefferie traditionnelle, dont il était issu.

Quand l’un a été brutalement projeté au-devant de la scène révolutionnaire par les évènements, dans la dernière décennie de la guerre froide, l’autre a longtemps servi les pouvoirs avant d’accepter de jouer les premiers rôles suite à la démocratisation balbutiante impulsée par le discours de la Baule du président François Mitterrand, après la chute du mur de Berlin mettant fin à la guerre froide.

Le bourreau de Sankara a survécu et a bâti une carrière politique des plus longues, avant d’être chassé par le peuple en colère en 2014, tandis celui de IBM, surnommé le « boucher de Yélou (son village natal)» a quitté ce bas monde dans des conditions effroyables, exactement 5 ans, 5 mois et 5 jours après son sinistre forfait. DIEU ne dort jamais !

Issa Lamine

INTERVIEW

Pour commémorer le trentième anniversaire de la mort de Thomas Sankara, nous vous livrons la tranche de l’interview consacrée aux relations entre Thomas Sankara et le Président Ibrahim Mainassara Baré, accordée en 1997 au célèbre Journaliste malgache SENNEN ADRIAMIRADO de Jeune Afrique et publiée dans l’ouvrage « IBM Mon ambition pour le Niger » (JA Livres 1997)

Sennen Adriamirado : Je crois que savoir que vous vous êtes engagé en même temps que Mano Dayak qui dirigera plus tard la rébellion touareg.

IBM : Oui, nous étions effectivement du même contingent, celui de 1970. Mais, comme vous le savez sans doute, Mano dayak n’est pas resté. Il a préféré quitter l’armée au grade de caporal.

Sennen Adriamirado : En août vous êtes donc parti pour Madagascar combien de temps a duré votre formation là-bas ?

Trois ans sans interruption car il n’y avait pas de billet retour pour les vacances…

Sennen A. : Est à ce moment que vous avez connu Thomas Sankara ? Il était de votre promotion?

IBM : Non, Sankara était là-bas avant moi. Il était donc notre ancien ; mais nous avons sympathisé très vite parce que Sankara pratiquait le sport, et moi aussi. On se retrouvait souvent sur la piste. Il venait nous chercher dès qu’il avait un moment de libre pour nous conduire à l’entraînement, y compris la nuit. En même temps il faisait notre formation idéologique. Il aimait le « bizutage ». Nous avons beaucoup appris grâce à lui. Il se sentait même, je crois en devoir de nous enseigner « les choses de la vie ». En tant qu’aîné, disait-il, il était de son devoir de nous ouvrir les yeux sur les réalités du monde.

Sennen A. : Qu’est-ce qui vous avait le plus frappé en lui ?

IBM : D’abord sa très grande disponibilité à se mettre au service des autres. Et puis sa franchise, disons sa sincérité. Et enfin sa manière d’expliquer les choses avec simplicité et pragmatisme. Aujourd’hui, on dirait qu’il avait tout simplement le don de communiquer.

Sennen A. : Bref, il vous impressionnait?

Assez, oui, puisque nous passions des heures à l’écouter sans nous lasser.

Sennen A. : Aviez-vous décelé en lui les qualités d’un futur homme politique ?

IBM : Homme politique, peut-être pas ; mais celles d’un chef, assurément.

Sennen A. : Quels souvenirs évoque pour vous aujourd’hui Madagascar ?

IBM : Beaucoup de bons souvenirs. Je garde de ce pays l’image d’une île merveilleuse dont les habitants ont une tradition d’hospitalité extraordinaire

Extrait du livre « IBM Mon ambition pour le Niger » (J.A. Livres avril 1997) Pages : 14-15-16.