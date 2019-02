33ème Conférence de l’UA à Niamey : Lancement d’une formation des formateurs du personnel de la gendarmerie nationale…

Le Ministre-Conseiller Spécial du Président de la République et Directeur Général de l’Agence UA Niger 2019, M. Mohamed Saïdil Moctar, a procédé, hier 18 février 2019 à l’Ecole de la Gendarmerie Nationale, au lancement officiel d’une formation des formateurs du personnel de la Gendarmerie Nationale en maintien de l’ordre, en équipe légère d’intervention et en secourisme.

Cette formation, initiée en prélude à l’organisation du Sommet de l’Union Africaine que Niamey va accueillir en juillet 2019, a été lancée en présence du Haut Commandant en second de la Gendarmerie Nationale, le Colonel-major Abdoulkarim Hima, et du Directeur général du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), M. Abdou Djerma Lawal.

Elle intervient dans le cadre de la convention de partenariat signée entre l’Agence UA Niger 2019 et le FAFPA pour le volet formation et renforcement des capacités opérationnelles des différents acteurs intervenant dans la bonne tenue de la Conférence. Elle vise le renforcement des capacités des participants en maintien de l’ordre, tout en améliorant leurs techniques d’intervention en secourisme et en escorte des hautes personnalités.

Procédant au lancement de cette formation, le Directeur général de l’Agence UA Niger 2019 a rappelé qu’il est attendu quelque 4000 hôtes dont une cinquantaine de Chefs d’Etat lors du Sommet de Niamey, qui intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant aussi bien au Niger, en Afrique que dans le monde.

Et c’est parce que « nous avons voulu que le Sommet de Niamey se passe dans des meilleures conditions de sécurité, mais aussi dans la pure tradition nigérienne, a dit Mohamed Saïdil Moctar, que nous avons fait de la sécurité une de nos grandes priorités », précisant que cette formation s’étendra aux autres composantes des forces de défense et de sécurité.

Expliquant le but de l’accompagnement qu’offre son Institution à l’Agence UA Niger 2019, le Directeur général du FAFPA a indiqué que l’objectif recherché est la réussite de l’organisation parfaite du plus grand événement politique africain.

Auparavant, le Haut Commandant en second de la Gendarmerie Nationale a fait savoir que la formation, qui va se s’étendre du 18 Février au 15 Mars 2019, concerne des gendarmes et des sous-officiers issus de tous les centres du pays et qui sont appelés à former, à leur tour, tout le personnel de la gendarmerie national appelé à intervenir lors du Sommet de l’UA.

Aussi, il a appelé les participants à plus d’assiduité, tout en les exhortant à s’investir et ainsi acquérir toutes les vertus professionnelles qui leur seront enseignées lors de cette formation.

Cette formation, rappelle-t-on, fait suite à plusieurs autres similaires organisées notamment au profit des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie, des agents du protocole, des agents de la santé. D’autres acteurs du bon déroulement de la Conférence seront également concernés (médias, transport, arts et loisirs, FDS, etc.)

Par Maman Kailou P. Agence UA Niger 2019