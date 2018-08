33ème Conférence de l’UA à Niamey: le Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement sur les sites de plusieurs chantiers d’infrastructures

Le Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement, M. Maman Waziri, était le 1er août 2018, sur les sites de plusieurs chantiers d’infrastructures prévues dans le cadre de la tenue, en juillet 2019 à Niamey, de la 33èmeSession ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.

Il était accompagné du Directeur Général de l’Agence pour l’Organisation de la Conférence de l’Union Africaine Niger 2019 (Agence UA Niger 2019), le Ministre-Conseiller à la Présidence de la République, M. Mohamed Saïdil Moctar et son personnel. L’Agence UA Niger 2019, note-t-on, assure la supervision de tous les chantiers.

Le Ministère des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement, par ailleurs membre du Conseil d’Orientation et de Contrôle de l’Agence UA Niger 2019, a en charge la construction et le suivi régulier des chantiers afin qu’ils soient dans les normes et dans les délais. Cette visite entre également dans le cadre de la campagne d’information de l’Agence UA Niger 2019 sur l’état d’avancement des projets d’infrastructures prévus dans le cadre de la 33ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.

La visite a concerné quatre principaux chantiers que sont : la Cité Dangara, le Centre d’Affaires MIM et les Cités 1 et 2 de l’Union Africaine. Selon les explications fournies sur place, les travaux avancent normalement au niveau de ces différents chantiers, avec notamment un taux d’exécution de 43% au niveau de la Cité Dangara, 25% pour le Centre d’Affaires MIM, 18,06% à la Cité 1 de l’Union Africaine et un niveau avancé de nivellement sur le chantier de la Cité 2 de l’Union Africaine.

Les responsables de ces chantiers, qui sont des promoteurs privés nigériens et certaines sociétés de la place, ont promis à la délégation ministérielle que les délais contractuels seront respectés. Ils ont aussi voulu saluer le soutien de l’Etat et l’accompagnement de l’Agence UA Niger 2019 qui permettent aux chantiers d’avancer normalement.

A la fin de la visite, le Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement, M. Maman Waziri, a positivement apprécié les conditions d’exécution de ces différents travaux, notamment la qualité du matériel utilisé et des techniciens sur le terrain, saluant l’engagement des promoteurs privés nigériens à accompagner le Gouvernement nigérien dans la réussite de cet important événement panafricain.

Il a, en outre, invité les autres opérateurs économiques nigériens à emboîter le pas à leurs pairs pour qu’ils appuient le Gouvernement dans l’organisation de cette rencontre de portée africaine. « Il y a encore un délai », a-t-il renchéri, avant d’appeler l’ensemble du peuple nigérien à s’unir autour du Président de la République et de son Gouvernement pour relever ce défi.

Il s’agit avant tout « d’un prestige pour le Niger », a dit le Ministre Waziri pour qui, « la réussite de l’organisation de ce sommet sera une porte ouverte pour le Niger » qui pourra désormais accueillir n’importe quel événement de portée internationale.

C’est lors de la 25ème Session ordinaire de la Conférence de Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, rappelle-t-on, que le Niger a été retenu pour abriter la 33ème Session ordinaire en juillet 2019 à Niamey. Et c’est pour une meilleure préparation et une organisation réussie de cette Conférence, qu’il a été créé l’Agence Nationale pour l’Organisation de la Conférence de l’Union Africaine, Niger 2019, en abrégé « Agence UA Niger 2019 ».

L’Agence UA Niger 2019 a pour missions, entre autres, d’assurer la préparation, l’organisation et la coordination des activités liées à la tenue de la Conférence de l’Union Africaine, Niger 2019. En plus de ses trois organes (Conseil d’Orientation et de Contrôle ; Direction Générale ; Comités techniques), l’Agence s’appuiera également sur toutes les structures de l’Etat et ses démembrements concernés par la conférence pour l’accomplissement de ses missions.