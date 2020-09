36ème Gala Annuel Virtuel Des Prix De L’Africa-America Institute (AAI), À New York (USA) : Le ‘’Prix De Leadership Présidentiel 2020’’ Décerné À SEM Issoufou Mahamadou

Le Niger, à travers le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, était à l’honneur, hier soir à New York (Etats Unis), au cours du 36ème gala annuel virtuel des Prix de l’Africa-America Institute (AAI), une cérémonie solennelle consacrée à la remise des distinctions aux lauréats de l’édition 2020 des ‘’Prix Leadership’’ décernés par l’Africa America Institute.

En effet, cet institut qui, depuis 1984, célèbre les femmes, les hommes et les jeunes qui ont eu un impact très significatif sur la vie des populations africaines, a décidé de décerner, pour cette édition 2020, son prestigieux ‘’Prix de Leadership Présidentiel 2020’’ au Président Issoufou Mahamadou.

Parmi les heureux récipiendaires, on peut citer il y a le Président sénégalais, SEM. Macky Sall, qui a reçu le «Prix de l’excellence», ainsi que d’autres lauréats classés à divers niveaux, et dans différents domaines. Il importe de préciser que le ‘’Prix Leadership Présidentiel’’ est l’une des plus hautes distinctions décernées par l’AAI pour récompenser les dirigeants qui, pendant leur mandat, ont fait preuve d’un leadership exemplaire à travers leur engagement pour la paix et la démocratisation de l’Afrique ainsi que pour le développement politique et socio-économique. C’est ainsi que ce prix a déjà été attribué à neuf (9) autres dirigeants distingués,

parmi lesquels on citera, le Président Nelson Mandela, le Président Thabo Mbeki, la Présidente Ellen Johnson Shirleaf et le Président Bill Clinton.

Dans un discours d’acceptation du prix, qu’il a prononcé en vidéo conférence, le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, a souligné qu’il perçoit cette distinction « comme une autre évaluation externe positive de la mise en œuvre du Programme de Renaissance», affirmant qu’il la partage avec les membres du Gouvernement et tous le Nigériens qui ont participé à ce combat pour le progrès du Niger.

Par A. Soumana (ONEP)