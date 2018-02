3ème Session ordinaire du Conseil des Ministres du G-5 Sahel: vers la pleine opérationnalisation de la FC-G5S, en mars 2018

La 3ème Session ordinaire du Conseil des Ministres du G-5 Sahel a débuté ses travaux ce matin au Palais des Congrès de Niamey sous la présidence de Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale du Mali, Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel en présence de ses homologues des 5 pays membres, de plusieurs membres du gouvernement du Niger, du Secrétaire permanent du G5 Sahel, des experts des pays membres et de plusieurs autres personnalités de marque. Dans le discours d’ouverture prononcé en cette occasion, le Président du Conseil des Ministres du G5 Sahel s’est longuement appesanti sur le bilan de réalisation du G5 Sahel pendant l’année écoulée.

C’est ainsi que « le 5 février 2017, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont réitéré leur ferme volonté d’affronter conjointement et de façon coordonnée les nombreux défis transfrontaliers, décidé de la mise en place immédiate de la Force Conjointe du G5 Sahel, avant d’instruire le Secrétariat permanent d’approfondir la réflexion sur les modalités de création d’un Fonds de financement des activités de défense et de sécurité.

Toujours selon le ministre malien des Affaires étrangères, les Chefs d’Etat ont convenu d’accélérer le lancement de projets de développement en faveur de la jeunesse du Sahel, en termes d’éducation et d’emplois, afin de lutter concrètement contre le chômage, la radicalisation et la migration irrégulière.

« C’est à partir de ces décisions que la Présidence Malienne du G5 Sahel, appuyée par les différents instances de notre Institution, a travaillé sans relâche durant l’année qui vient de s’écouler pour opérationnaliser la Force conjointe du G5 Sahel, qui s’appuie désormais sur deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, possède son propre quartier général à Sévaré, et a effectué les deux opérations militaires baptisées « Haw-bi » et « Pagnali » dans le fuseau centre, respectivement, le 1er novembre 2017 et le 15 janvier 2018, visant à rendre la Force conjointe plus solide, plus structurée, et pleinement opérationnelle, à l’échéance du 31 mars 2018.

D’autres avancées en matière de défense et de Sécurité ont été réalisées, courant 2017, particulièrement: – la création du « Bureau Défense et Sécurité » du Secrétariat permanent du G5 Sahel. – la validation du Document-Cadre sur la composante civile-police de la FC-G5S. – le démarrage du projet « Groupes d’Actions Rapides-Surveillance et Intervention au Sahel (GAR-SI). – l’opérationnalisation du Collège Sahélien de Sécurité (CSS) du G5 Sahel à Bamako.

– le lancement du processus de création du Centre d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP).

– la tenue du « Dialogue de haut niveau sur Genre-Radicalisation et Extrémisme Violent »- (Bamako, 21-22 février 2017).

Par ailleurs, pendant l’année écoulée, la feuille de route de la Présidence malienne du G5 Sahel s’était, également, fixée trois (3) autres objectifs phares; à savoir:

– l’organisation de la Taie-ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Programme d’Investissements Prioritaires (PlP)-Première phase (2018-2020),

– le lancement de la Compagnie aérienne régionale ‘ ‘Air Sahel – la réalisation de l’Etude sur la « Stratégie intégrée de la jeunesse G5 Sahel »- (SU). Pour Monsieur Tiéman Hubert COULIBALY, les résultats obtenus par la Présidence malienne du G5 Sahel (2017-2018) nous donnent, ainsi, les outils pour avancer dans la bonne direction et notre présence ici, aujourd’hui, est le reflet de notre engagement commun à faire davantage des progrès et à parvenir à de plus grandes réalisations afin d’offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples de notre espace G5 Sahel.

Périodiquement, les sessions du Conseil des Ministres du G5 Sahel nous offrent l’opportunité de réitérer les engagements de nos Etats membres, et leur attachement aux valeurs et principes fondateurs de notre Institution commune. Activité essentielle dans la vie de notre organisation, la présente session du Conseil des Ministres devrait nous permettre de nous focaliser en profondeur sur nos objectifs stratégiques, particulièrement :

– la consolidation de la paix, la sécurité, et la stabilité dans l’espace du G5 Sahel,

– le développement des infrastructures de transport, d’hydraulique, d’énergie et de télécommunications,

– la création des conditions d’une meilleure gouvernance dans les pays membres.

– le renforcement des capacités de résilience des populations en garantissant durablement la sécurité alimentaire, le développement humain et le pastoralisme.

L’interdépendance, la solidarité, et la coopération interétatique pour la paix, la sécurité, la résilience et l’intégration transfrontalière représentent les fondements du G5 Sahel. Aujourd’hui, les avancées sont palpables dans plusieurs domaines, et je voudrais saluer ici les efforts déployés par le Secrétariat permanent du G5 Sahel, et l’appui de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, qui contribuent pleinement à l’atteinte de ces objectifs. Toutefois, des défis majeurs persistent encore face aux enjeux sécuritaires et de développement qui dominent notre espace du G5 Sahel.

La paix et la sécurité sont plus que jamais menacées. Les trafics illicites, la criminalité transnationale organisée, l’immigration clandestine, l’extrémisme violent, le changement climatique, et l’insécurité alimentaire ont pour conséquence de ralentir dramatiquement le développement économique et social de nos populations. Lors de notre 2ème session ordinaire, tenue à Bamako le 6 juin 2017, nous avons décidé, particulièrement :

– la modification du règlement intérieur en vue de prendre en compte l’élargissement du Conseil des ministres aux Ministres en charge des Affaires étrangères, tel que décidé par le Sommet des Chefs d’Etat du 20 novembre 2015 à N’Djamena;

– l’institution du 19 décembre comme Journée du G5 Sahel dans tous les Etats membres;

– l’organisation de la Table-ronde des bailleurs de fonds, avant la fin de l’année 2017.

La 2ème session ordinaire du Conseil des Ministres a, également, instruit le Secrétaire permanent :

– de diligenter l’audit opérationnel du Secrétariat Permanent à travers un projet de Termes de référence (TDR) à soumettre aux Etats dans les meilleurs délais ; – d’élaborer un Document-cadre de coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Aussi, ail a été rappelé aux Etats membres la nécessité de rendre effective la décision des Chefs d’Etat de supprimer sans délai les visas dans l’espace du G5 Sahel, et l’urgence de payer les contributions au budget, au titre des années 2016 et 2017. Enfin, il a été convenu de soumettre le rapport de la commission technique chargée de la relecture de la grille salariale aux ministres de tutelle pour décision.

A ces importantes décisions s’ajoutent celles prises par la Première (1ère) réunion ministérielle conjointe, tenue le 8 janvier 2018 à Bamako, dont notamment la création d’un Fonds fiduciaire pour la FC-G5S destiné à recevoir les contributions des donateurs articulés autour d’un comité de soutien et d’un comité de contrôle, qui sont ouverts aux donateurs. Evoquant les instructions données au Secrétariat permanent du G5 Sahel, M. Coulibaly a estimé que « le Secrétariat permanent a été instruit, particulièrement, de:

– élaborer un projet de « Manuel de procédures spécifique » relatif à la gestion administrative, financière et comptable du Fonds fiduciaire pour la FC-G5S, au plus tard le 22 janvier 2018, sous la supervision du Ministre Malien de l’Economie et des Finances.

– élaborer à l’attention du Président du Conseil des Ministres un projet de Décision relatif à la gouvernance ainsi que la composition, le fonctionnement et l’organisation du Comité de soutien et du Comité de contrôle.

– élaborer les textes portant sur la plateforme de coordination, de suivi et d’évaluation des contributions à la FC-G5S.

-créer et opérationnaliser le « Groupe de soutien », conformément au CONOPS et à la résolution 2391 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d’assurer le plaidoyer politique au profit de la FC-G5S.

-démarrer le processus d’élaboration et de conclusion de l’Accord technique avec la MINUSMA, tel que suggéré par la résolution 2391 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies. S’agissant de la mise en œuvre des programmes, notre session examinera l’état d’avancement des projets relatifs à :

– la construction du chemin de fer-leTrans-sahélien,

– l’Appui à la lutte contre la prolifération des armes légères et la criminalité organisée dans les zones frontalières, – la suppression des frais d’itinérance entre les pays du G5 Sahel,

-la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent, l’opérationnalisation des Plateformes Jeunes-Femmes, et l’organisation de conférences de haut niveau traitant entre autres de la lutte contre la radicalisation, du financement du terrorisme et du genre.

Aussi, nous passerons en revue l’évolution des partenariats avec les différents acteurs internationaux, notamment la Feuille de route UE/G5 Sahel, et les engagements avec l’OCI, la FAO, le FIDA, l’OADA, le PAM, la BADEA, le PNUD, l’USAID, le Japon, l’Italie, et les autres partenaires bilatéraux. Les défis qui se présentent à nous, courant l’année 2018, s’articulent, essentiellement, autour de:

– la pleine opérationnalisation de la FC-G5S, en mars 2018.

– la tenue de la Conférence internationale sur la Sécurité et le Développement au Sahel, destinée à boucler le financement de la Force conjointe, afin que l’action militaire des pays du G5 s’inscrive dans le temps et de manière autonome.

– l’accélération de l’accompagnement des opérations militaires et sécuritaires par des projets socioéconomiques intégrateurs, y compris l’Alliance avec le Sahel, ciblant, aux plans des infrastructures, de la résilience de la jeunesse et l’autonomisation des femmes dans l’espace du G5 Sahel.

– l’organisation de la Table-Ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PIP, courant 2018, dont la tenue exige au préalable la réalisation de la cartographie du PIP en rapport avec les PTF, en vue d’établir la cohérence à tous les paliers et éviter ainsi les doubles usages.

– l’opérationnalisation de la Plateforme des Femmes du G5 Sahel et la gestion des réseaux (Jeunes et Journalistes).

Dans son mot de bienvenue, la Ministre du Plan, Mme Kané Aichatou Boulama a vivement remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement de Niamey.

« Votre présence dénote, si besoin est, de l’intérêt particulier que vous accordez à notre jeune organisation qu’est le G5 Sahel. Cette organisation a la particularité de regrouper à la fois les Ministres en charge du Développement, en charge de la Coopération, ainsi que ceux de la Défense et de la Sécurité des Etats membres, et ce, pour adresser de manière efficace et durable toutes les questions liées au couple « Sécurité et Développement » dans notre espace sahélo-saharien ».

Auparavant le Secrétaire Permanent du G5 Sahel, M. Mohamed Najim s’est félicité du pragmatisme, de la célérité et du dynamisme dont la présidence Malienne du G5 Sahel a constamment fait montre, dans le traitement des dossiers, en nous permettant d’enregistrer des avancées significatives à tous les niveaux, pour le développement de notre jeune organisation et particulièrement dans la bonne mise en œuvre de sa pertinente feuille de route.

Et M. Najim d’ajouter que « la réunion des experts qui s’est tenue trois jours durant s’est penchée sur des sujets d’importance pour le futur du G5 Sahel, aux plans budgétaire, programmatique et de mise en œuvre des programmes et projets relevant des domaines de la sécurité et de développement. Les résultats de ses réflexions vous seront soumis pour examen en vue de leur adoption par le sommet des chefs d’Etat qui tiendra le 8 février 2018, sa quatrième conférence statutaire.