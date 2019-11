Le 3ème Sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique, une rencontre de haut niveau débute ses travaux aujourd’hui à Niamey. Organisé conjointement par le gouvernement nigérien et la Fédération pour la paix universelle (FPU) ce sommet va regrouper environ 2000 participants dont des Chefs d’Etats en exercice ou anciens, des parlementaires, des Premières Dames, des représentants d’institutions, des chefs traditionnels, des leaders religieux, des experts africainset ceux venus d’ailleurs, des femmes et jeunes leaders, des délégations venues des USA et de la Corée.

Ce sommet sera présidé par le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou est placé sous le thème : « Construire une Afrique Pacifique, Unie et Prospère centrée sur les Valeurs Universelles : Paix, Sécurité, Réconciliation, Interdépendance, Prospérité Mutuelle et Valeurs Universelles ».

Diverses activités sont au programme de ce sommet dont le soutien de la FPU à la ZLECAf, un festival des familles, un festival de la jeunesse, des actions d’engagement citoyen comme la plantation d’arbres, une campagne de salubrité, des concours de chants dédiés à la paix, un méga concert, etc. Toutes ces activités se tiendront autour du thème principal à savoir « Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur des valeurs universelles ». D’après les organisateurs du Sommet, ces valeurs ont pour noms la paix, la sécurité, la réconciliation, l’interdépendance, la prospérité mutuelle, etc.

Le Sommet continental de l’Afrique est le deuxième du genre organisé en Afrique après celui de janvier 2018 tenu à Dakar au Sénégal et parrainé par le président MackySall. C’est lors du Sommet de Dakar qu’a été lancé le ‘’Projet d’une Afrique’’ céleste.

Le choix du Niger pour l’édition 2019 n’est pas fortuit. « Le Président de la République, IssoufouMahamadou, leader régional incontesté de l’intégration africaine à travers notamment la ZLECAf a également engagé un vaste programme de renaissance culturelle au Niger pour mettre en avant les valeurs positives.

Il s’agira donc pour la Fédération pour la paix universelle (FPU) d’accompagner le Président Issoufou Mahamadou, ce d’autant que le renouvellement des valeurs familiales pour la création d’un monde meilleur est au centre de l’action de cette fédération dont la Présidente Les organisateurs du Sommet prévoient la remise d’une distinction au Président de la République pour son engagement en faveur de la promotion des valeurs de paix.

