45°c au Niger et pourtant le covid19 sévit, le seul remède demeure la prévention…

Selon la Direction de la Météorologie Nationale, une vague de chaleur est prévue sur le Niger avec des températures supérieures ou égales à 45°C du 29 avril au 1er mai 2020.

C’est pourquoi, en raison de ces fortes températures prévues, il est fortement recommandé de ne pas s’exposer sous ce temps ; de s’hydrater au maximum; et de mettre à l’abri les enfants et les personnes âgées.

Pendant ce temps, le décompte macabre des personnes atteintes du COVID 19 continu de faire son bonhomme de chemin. Ainsi, chaque jour que Dieu fait, on enregistre des nouveaux cas au Niger, sous cette chaleur démoniaque, alors que des charlatans avaient prédit que le virus ne résistait pas à la chaleur.

Aujourd’hui, nous sommes à 713 cas positifs au Niger et le malin virus continu son bonhomme de chemin en résistant aux radiations intenses du soleil et en se moquant allègrement des prévisions des spécialistes, charlatans et autres.