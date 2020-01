4ème Et 5ème Journées Du Sabre National À Maradi : Le Champion En Titre Hors Course, 11 Lutteurs Poursuivent L’aventure

La 5ème journée qui a eu lieu hier mercredi, a été marquée par la double opposition matinale Tahoua-Diffa et Zinder-Maradi. Dans l’après midi, Agadez a affronté Tillabéri, et les lutteurs de Dosso et ceux de Niamey ont rivalisé de force physique et de technique dans les combats qui les ont opposés devant le grand public du stade régional de Maradi. Au cours de cette dernière confrontation, le champion en titre, Kadri Abdou dit Issaka Issaka de Dosso a été mis hors course après un combat nul contre Yacouba Adamou de Niamey.

La rencontre Tahoua-Diffa a très vite tourné à l’avantage de l’écurie de l’Ader beaucoup plus en forme en cette matinée glaciale de Maradi. Les exploits de Laouali Dan Tambay et de ses coéquipiers ont débouché sur une victoire finale de 6 contre 2 plus deux combats nuls en faveur de Tahoua. Souley Rabgardama a conservé son invincibilité au cours de cette rencontre. La deuxième rencontre, Zinder-Maradi, a été beaucoup plus animée, avec des chutes spectaculaires tant l’engagement et la détermination des lutteurs des deux écuries étaient sans limite. Dans cette partie assez compliquée, les trois invaincus des deux camps ont su tirer leur épingle du jeu en sortant indemnes de cette confrontation remportée par Maradi par 7 victoires à 3. Tassiou Sani de Zinder, Badamassi Oumarou et Aibo Hassan de Maradi, restent en course pour le Sabre.

La 4ème journée qui s’est disputée mardi dernier avait au programme tôt dans la matinée l’une des plus grosses affiches du Sabre National : Tahoua contre Maradi. Et cette rencontre a tenu toutes ses promesses puisque comme de coutume, elle a déchainé beaucoup de passion au sein du public présent au stade régional de Maradi. Mais elle s’est tout de même déroulée en toute sportivité et dans une totale sérénité. Passé à la correctionnelle la veille par les colosses de Dosso, l’écurie de Maradi a pris une belle revanche en surclassant l’équipe de Tahoua dans des duels épiques. Au finish, Maradi comptait 7 victoires contre 2 pour Tahoua et 1 combat nul. En outre, deux des trois invaincus de Tahoua ont mordu la poussière. Il s’agit de Issiakou Arzika battu par Sani Abou, et Idi Chaibou Chirganiya battu par Aibo Hassan de Maradi. Seul Souley Rabagardama a pu échapper à la furie des lutteurs du Katsina et du Gobir.

Lors de la 2ème rencontre de la matinée, Niamey a laminé Agadez sur le score de 8 victoires contre 2 ; avec au passage la chute du leader de l’écurie de l’Aïr, Saley Daouda battu par Adamou Abdou. Dans l’après midi, Zinder a battu Diffa par 7 victoires contre 3. Illa Issoufou jusque-là le seul invaincu de Diffa est passé à la trappe. La dernière rencontre Dosso-Tillabéri a consacré le succès de Dosso par 7 victoires contre 2 et un combat nul. Ousman Hassan de Tillabéri a confirmé son invincibilité devant Noura Hassan de Dosso écarté de la course au sabre.

On rappelle que la 3ème journée a été fatale pour la région hôte qui a enregistré la chute de quatre de ses six invaincus. En effet face aux colosses de Dosso, l’écurie du Katsina a fondu comme du beurre au soleil. Tour à tour, Moussa Abdoulaye, Malam Klé N’Boua, Maty Souley et Idi Yellow ont connu des chutes spectaculaires devant Ali Seini, Noura Hassane, Moussa Oumarou, et Issiakou Moussa, tous invaincus de Dosso. Les deux rescapés de Maradi sortis victorieux de ce duel titanesque contre l’écurie de Dosso sont Badamassi Oumarou et Aibo Hassan. Il faut dire que les colosses de Dosso ont eux aussi perdu au cours de cette rencontre deux de leurs invaincus que sont Habibou Moussa battu par Sani Abou, et Ibrahim Namata battu par Dalla Abani. Le score affichait à l’issue de cette confrontation 6 victoires pour Dosso contre 4 pour Maradi. Toujours au cours de cette 3ème journée, Tahoua a battu Tillabéri sur le score de 6 victoires contre 3 plus un combat nul.

La 6ème journée qui se dispute

aujourd’hui avec onze (11) lutteurs

invaincus, prévoit les rencontres Dosso-Tahoua et Agadez-Zinder dans la matinée et dans l’après midi, les rencontres Maradi-Niamey et

Tillabéri-Diffa.

Liste des invaincus 11

Agadez 1 : Rabiou Abdou Kankoura

Diffa 0:

Dosso 3 : Ali Seyni ; Soumaila Abdou et Issiakou Moussa

Maradi 2 : Badamassi Oumarou et Aibo Hassan

Niamey 2 : Sabo Abdoulaye et

Tassiou Ibrahim

Tahoua 1 : Souley Rabagardama

Tillabéri 1 : Ousman Hassan

Zinder 1 : Tassiou Sani

Par Oumarou Moussa Envoyé spécial (ONEP)