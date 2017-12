59ème anniversaire de la Proclamation de la République à Tahoua: Tahoua en apothéose

Tahoua Sakola a été une réussite totale. Sur tous les plans, les observateurs sont unanimes que cette fête de la République a été grandiose, majestueuse et magnifique. Les organisateurs ont été à la hauteur et la population y a adhéré massivement. Lors du grand défilé, le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou avait à ses côtés les Présidents du Burkina Faso, Marc Christian Kaboré, du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, du Tchad, Idriss Débi Itno et le gouverneur de l’Etat fédéré de Katsina, représentant le Président de la République fédérale du Nigeria.

La fête placée sous le triptyque: ‘’Innovation, dynamisme économique et coexistence pacifique’’ a connu un engouement jamais égalé. La nouvelle tribune officielle construite dans le cadre du programme Tahoua Sakola a servi de cadre pour le défilé civil et militaire. C’est ainsi que les différents corps des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont exécuté des pas dont eux seuls ont la maitrise.

Après le défilé militaire, la parade des chefs traditionnels.

Pour le président du comité d’organisation, M. IssoufouKatambé, le pari est gagné dans le cadre des réalisations du programme Tahoua Sakola. «Aujourd’hui la physionomie de la capitale de l’Ader est significativement transformée grâce aux infrastructures réalisées dans la transparence et la bonne gouvernance du programme», a-t-il souligné.

M. Issoufou Katambé de rappeler que depuis le lancement du programme, il est fondé avec l’ambition d’être structurant, mettant à la disposition des générations futures des infrastructures durables et d’avenir. Sa particularité est d’être étendu aux chefs lieux des départements et d’avoir été élaboré avec tous les acteurs locaux et régionaux dans le but d’améliorer les conditions et le cadre de vie des populations» a-t-il indiqué. Il faut souligner que ce programme est triennal, 2017-2019 ; il sera réalisé sous le triptyque « innovation, dynamisme économique et coexistence pacifique».

Issoufou Katambé a remercié l’ensemble de ses collaborateurs et tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l’organisation tout en appelant les autorités locales et la population à entretenir et sécuriser les infrastructures réalisées à grand frais.

Auparavant, le Chef du gouvernement, Brigi Rafini qui a procédé au lancement des festivités a rappelé que la célébration de la fête de la République dans les chefs lieux des régions à travers le programme de modernisation des villes a permis aux capitales régionales d’avoir des infrastructures diverses. Grâce à ce programme, Tahoua offre un nouveau visage symbolisé par des voiries nouvelles et des réalisations diverses en matière d’embellissement et d’assainissement concourant à créer un cadre de vie agréable pour les populations.

« Le gouvernement en tire une légitime fierté parce que la mise en œuvre du programme Tahoua Sakola a véritablement répondu à la vision que nous lui avons assignée, à savoir ‘’innovation, dynamisme économique et coexistence pacifique. En arrivant à l’aéroport de Tahoua, je ne croyais pas mes yeux. L’aéroport a été rénové. Tahoua s’est métamorphosé, il est Sakola», a-t-il affirmé.

Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion pour féliciter l’ensemble des acteurs, notamment le Comité d’organisation et son président, le ministre Issoufou Katambé, le comité des femmes Sakola dirigé par Mme BétyAichatou Habibou Oumani, les organisations de jeunesse, celles socioprofessionnelles et l’ensemble de la population de Tahoua pour leurs appuis dans la conduite du programme.

Il a enfin appelé la jeunesse à la construction d’une société solidaire et ouverte au progrès.