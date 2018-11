60 ans de la République : don algérien de 5 Bus au comité d’organisation

L’Algérie a octroyé cinq bus de 50 places chacun ce mardi 13 novembre au comité Zinder Saboua dans le cadre des festivités du 60ème anniversaire de la proclamation de la république du Niger prévues le 18 décembre prochain à Zinder. La cérémonie de réception de ces bus a été présidée par la Ministre Déléguée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’ Extérieur, Mme Lamido Salamatou Bala Goga .

Cette donation rentre dans « Cet appui d’une importance capitale, symbolise la qualité de la coopération et matérialise la force du partenariat entre l’Algérie et le Niger et appuiera la mise en œuvre du programme «Zinder Saboua », un programme devant permettre à la capitale du Damagaram de bénéficier d’importantes réalisations pour son embellissement, a déclaré la ministre déléguée, exprimant sa profonde gratitude au, Gouvernement et au vaillant peuple algériens pour leur « constante et agissante sollicitude à l’égard du Niger ».

Le comité d’Organisation de Zinder Saboua utilisera ces 5 bus pour assurer le transport des invités de marque de la fête tournante du 18 décembre 2018 et déployés plus tard à un usage de l’Etat, a-t-elle assuré.

Salamatou Balla Goga a réaffirmé, la disponibilité du Gouvernement à travailler aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, au renforcement des relations d’amitié et de partenariat entre la République Démocratique et Populaire d’Algérie et la République du Niger.

« Ces bus offrent toutes les commodités, et sont en train d’être livrés à Agadez par voie terrestre,. Ils seront accompagnés aussi avec des pièces de rechange. », a annoncé selon l’ambassadeur algérien Ballal Azouz.

Dans son allocution à cette cérémonie, le diplomate algérien a indiqué que « algériens et nigériens partagent beaucoup de choses ensemble y compris les joies, et l’Algérie veut être présente à ce grand moment de fête nationale du Niger ».

Ballal Azouz a rappelé également que son pays était intervenu en appui lors de la commémoration de Tahoua Sakola en 2017 par la mise à disposition des tenues de parades et de défilés, et Agadez Sokni en 2016 avec des moyens d’hébergement pour les invités.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Président du Comité Zinder Saboua Mansour Hadj Daddo, et du Ministre de l’Industrie Mallam Zaneidou Amirou.

Quelque 100.000 invités sont attendus pour ce 60ème anniversaire de la proclamation de la république dans le cadre des fêtes tournantes dont l’objectif est d’assurer l’équipement des capitales régionales. La Ville de Zinder va bénéficier des infrastructures de plus de 50 milliards de FCFA.