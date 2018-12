60 ème anniversaire de la République Le Président Issoufou exhorte la classe politique à un dialogue inclusif dans l’intérêt du peuple Nigérien.

18 décembre 1958-18 décembre 2018, la République du Niger a aujourd’hui, 60 ans. 60 ans, c’est un âge de sagesse où l’on doit s’arrêter pour analyser sereinement ce long et périlleux parcours de la Nation et aussi projeter l’avenir.

Comme à l’accoutumée depuis Djibo Bakary en passant par Diori Hamani, Seyni Kountché, Ali Saibou, Mahamane Ousmane, Ibrahim Baré Mainassara, Daouda Malam Wanké, Tandja Mamadou, Salou Djibo, le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou s’est adressé à la Nation.

Dans son adresse, le Chef de l’Etat s’est appesanti sur les questions prioritaires de l’heure, notamment le Programme de Modernisation des Villes que le gouvernement a initié en vue de doter nos capitales régionales d’équipements modernes qui contribueront au mieux-être des populations ; les échéances électorales, la lutte engagée contre le terrorisme et le crime organisé sur tous les fronts : militaire, économique et idéologique ; la campagne agricole ; le lancement officiel de la ZLECAf en fin juin 2019 à Niamey ; la campagne de vaccination des enfants etc.

Abordant d’emblée son message par Zinder, « cette ville à l’histoire millénaire, cette ville qui fut, pendant 15 ans de 1911 à 1926, 1ère capitale du Niger », le Président Issoufou Mahamadou a estimé que, « Je suis heureux de voir cette ville à l’histoire si glorieuse, cette ville qui est le siège d’une région si centrale dans le processus historique de l’indépendance de notre pays, bénéficier d’infrastructures modernes, qui confortent son statut et sa vocation.

Ainsi, dans le cadre de Zinder-Saboua ce sont près de 50 milliards de FCFA qui ont été investis pour l’embellissement de Zinder, qui a ainsi bénéficié d’infrastructures modernes : travaux de voierie, rénovation de l’aéroport international de Zinder, construction d’une case de passage présidentielle et rénovation de l’ancienne, réhabilitation du stade régional, la construction d’un nouveau centre de presse, rénovation de la maison de la culture, etc »..

Pour Zinder aujourd’hui, tout comme pour Niamey, Dosso, Maradi, Agadez et Tahoua, hier, le Programme de rénovation des villes a permis de changer le visage de nos grandes villes et créer de nouveaux centres d’intérêt au profit des populations. Par ailleurs, la Banque de l’Habitat du Niger, que j’ai eu le plaisir d’inaugurer le 14 Décembre dernier, en permettant aux Nigériens d’avoir accès à des logements décents, contribuera sans aucun doute à renforcer ce changement.

En 2019 et 2020, incha Allah, viendra les tours des villes de Tillabéri et de Diffa. D’ores et déjà, les comités d’organisation sont à pied d’œuvre pour en assurer le succès ». Concernant les échéances électorales à venir, le Chef de l’Etat s’est déclaré très « attaché à l’organisation consensuelle, inclusive et transparente des prochaines élections qui permettront, pour la première fois dans notre histoire à un président démocratiquement élu de passer pacifiquement le témoin à un autre.

C’est le lieu d’encourager les acteurs politiques de la majorité, de l’opposition et des non affiliés, à poursuivre les échanges qu’ils ont entamés, dans un esprit de dialogue constructif, dans le cadre du Conseil National de Dialogue Politique. Les premiers résultats issus de leurs discussions sur le Code Electoral et le fonctionnement du CNDP sont encourageants. Je veux croire que ces discussions augurent d’un apaisement au sein de la classe politique.

J’invite alors tous les acteurs à poursuivre ce dialogue inclusif dans l’intérêt du peuple Nigérien. J’engage la Commission Electorale Nationale Indépendante à mettre tout le dispositif nécessaire en place pour que les différentes échéances soient tenues à temps et que ces consultations soient faites en toute transparence.J’engage le gouvernement à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI, afin que la tradition d’organisation d’élections pluralistes et libres que le monde entier nous reconnait soit, cette fois-encore, observée au Niger ».

S’agissant de la lancinante question de sécurité, le Président Issoufou s’est engagé à poursuivre « la lutte engagée contre le terrorisme et le crime organisé sur tous les fronts : militaire, économique et idéologique. Le terrorisme et le crime organisé nous ont déjà fait payer un lourd tribut. Je pense à ces victimes d’enlèvement notamment dans la région de Diffa. Je pense à toutes ces victimes civiles et militaires.

Pour honorer et immortaliser la mémoire de nos soldats tombés au front, nous avons décidé de leur dédier un mémorial afin de perpétuer leur souvenir. Cet hommage viendra s’ajouter à celui que nous leur rendons en poursuivant avec fermeté le combat contre les forces du mal jusqu’à la victoire finale. Oui, la lutte continue.

C’est dans cette perspective que les Chefs d’Etat des pays du bassin du Lac Tchad se sont réunis, à N’Djaména le 29 Novembre et à Abuja le 15 Décembre 2018, pour adopter de nouvelles stratégies afin de mieux combattre Boko Haram.De même, au niveau du G5 Sahel, actuellement sous présidence Nigérienne, nous nous sommes efforcés de mobiliser à la fois les ressources financières nécessaires pour rendre opérationnelle la force conjointe et pour réaliser des actions de développement.

Nous avons pris des dispositions pour mieux opérationnaliser la Force conjointe. Depuis le début de l’année 2018, nous avons engagé un important effort pour mobiliser les ressources financières nécessaires. Ainsi, le 23 Février 2018 à Bruxelles, 424 millions d’euros ont été mobilisés au profit de la force conjointe et le 6 Décembre 2018 ; à l’occasion de la réunion de coordination des partenaires à Nouakchott, 2,4 milliards d’euros ont été annoncés pour le financement du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) dont les priorités sont la Gouvernance, la Résilience et le développement humain, la Sécurité et les Infrastructures dans les zones frontalières fragiles.

C’est le lieu de remercier tous nos partenaires pour leur soutien à la force du G5 Sahel et à ses projets de développement »Pour la campagne Agro-Sylvo-Pastorale et Hydraulique 2018-2019, le bilan céréalier et fourrager est globalement satisfaisant a souligné le Chef de l’Etat. Des zones déficitaires ont été identifiées et comme les autres années, le gouvernement mettra en place un plan de soutien pour leur venir en aide.

En particulier, l’effort sera maintenu sur la maîtrise de l’eau, la défense et la restauration des terres et la maison du paysan, axes prioritaires de l’initiative «3N» . L’adoption récente du Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire (FISAN) permettra de mettre à la disposition des producteurs un outil de financement de leurs initiatives et la création d’une Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) facilitera l’accès des producteurs au conseil agricole de qualité.La Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle et son plan d’action 2019-2021, lancés le 6 décembre 2018 donnent au Gouvernement des pistes d’actions pour attaquer le défi de « la malnutrition zéro d’ici 2021 », qui vient s’adosser à celui de la « faim Zéro ».

L’Initiative 3N, ensemble avec la réalisation du barrage de Kandadji et la mise en œuvre du compact MCC conforteront les paysans quant aux orientations du Gouvernement pour la transformation et la modernisation du monde rural ».Le Président Issoufou s’est félicité des résultats obtenus à la récente table ronde tenue au siège de la Banque Africaine de Développement, à Abidjan, qui a permis de mobiliser 436 millions de dollars US, pour le financement de la 2è phase de réinstallation des populations dans le cadre de la réalisation du barrage de Kandadji ».

Evoquant sa qualité de champion du secteur de la vaccination, le Président Issoufou que « Grâce à GAVI ( l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation), ce sont 700 millions d’enfants qui ont été vaccinés et 10 millions de vies sauvées à travers le monde depuis les années 2000. Au Niger, la vaccination a permis de réduire les cas de rougeole de 60,000 par an en 2004 à moins de 1500 aujourd’hui. En moins de 10 ans, le nombre de vaccins disponibles dans la vaccination de routine a doublé.

Avec plus de 100 milliards de Francs CFA, GAVI est le premier bailleur de la vaccination et un des bailleurs les plus importants de la santé au Niger. Il s’est engagé, au nom des enfants du Niger, dans la campagne de reconstitution de fonds de GAVI pour la période 2021-2025, période sur laquelle cette institution prévoit des programmes ambitieux de vaccination avec le renforcement de la recherche sur de nouveaux vaccins notamment les vaccins thérapeutiques et la vulgarisation du vaccin contre le paludisme, première pathologie mortelle au Niger ».

Sur la question de la ZLECAf, le Chef de l’Etat a souligné que « l’adoption et la ratification du traité par les Etats Africains évoluent progressivement, laissant espérer une entrée en vigueur rapide de ce traité intégrateur. Ainsi, avec 13 ratifications à ce jour, je suis certain que nous atteindrons rapidement le minimum requis de 22 ratifications, pour enfin procéder au lancement officiel de la ZLECAf en fin juin 2019 à Niamey, en marge du sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.

La Zone de Libre Echange Continentale est un formidable instrument pour accroître entre autres les échanges et les investissements intra africains. Il s’agit d’un tournant historique pour l’Afrique.En effet, unie, l’Afrique sera plus forte et pourra mieux s’imposer sur la scène internationale. Je suis fier de porter ce programme jusqu’ à son aboutissement. Je suis d’autant plus fier, que cet évènement historique prendra place à Niamey qui abritera pour la première fois une rencontre d’une telle envergure. C’est un honneur qui est fait à notre peuple et à notre pays.

C’est aussi la consécration de l’offensive diplomatique engagée par le Gouvernement et du leadership affirmé de notre pays sur la scène régionale ».En conclusion, le Président de la République a réaffirmé que « Voilà 60 ans que nous sommes en République. Pendant cette période relativement longue, à l’ échelle de la vie humaine, notre pays a connu des épreuves. Il en connaît encore, notamment face au terrorisme et au crime organisé. La région de Tillaberi, où sera organisé le 61e anniversaire de la République, frontalière du Mali et du Burkina Faso, en est particulièrement affectée.

Je fonde l’espoir que nous créerons les conditions de restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble de notre territoire et en particulier dans cette région afin que le prochain anniversaire s’ y déroule dans la joie et l’allégresse. Dans un an, plaise à Dieu, rendez-vous donc à Tillaberi pour le 61e anniversaire de la République ».

Source: Tamtam info. news