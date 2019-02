755 élèves du CEG VII de Niamey Consultés reçoivent un don de médicament…

Les 755 élèves dont 399 filles du CEG VII de Niamey ont été consultés mercredi 13 février dans le cadre de la coopération parlementaire entre le Niger et la république islamique d’Iran.

Le groupe parlementaire d’Amitié Niger- Iran a organisé à l’occasion du 40è anniversaire de la Révolution Islamique d’Iran célébré 11 février dernier , une consultation médicale au CEG VII de Niamey. Il s’agit de à travers cette action de consulter les élèves de cet établissement scolaire, le personnel administratif et d’encadrement et leur offrir gratuitement par la même occasion des médicaments.

La délégation parlementaire conduite par le 4è vice-président de l’assemblé nationale, Mr Souley Idi, qu’accompagne le président du groupe d’Amitié Niger-Iran Mr Massani Koroney, est allée s’enquérir du déroulement de la consultation médicale en cours au CEG VII de Niamey. La consultation médicale d’ordre général et cardio-pulmonaire est assurée par une équipe médicale Iranienne appuyée par des agents de la polyclinique d’Iran au Niger.

Les élèves du CEG VII au nombre de 755 dont 399 filles et 356 garçons ainsi que le personnel administratif et le personnel d’encadrement ont bénéficiés d’une consultation médicale gratuitement et des appuis en médicaments. Les consultations se sont déroulées dans deux salles dont une réservée aux filles et une autre aux garçons .Les élèves se sont mobilisés pour se faire consulter.

Le 4è vice- président de l’assemblée nationale, M.Souley Idi a d’abord remercié le Croissant Rouge Iranien qui a assuré cette consultation a l’occasion du 40è anniversaire de la République Islamique d’Iran. A cet effet, il a rassuré le directeur du CEG VII qu’ils resteront en contact avec le Croissant Rouge Iranien et l’Ambassade d’Iran afin de voir dans la mesure du possible comment traiter les élèves souffrant d’autres pathologies nécessitant des soins.

Il a noté qu’à travers le groupe parlementaire d’Amitié Niger-Iran, ils comptent perpétuer cette activité aux niveaux des deux structures de notre pays. Il a par ailleurs rappelé que le Croissant Rouge Iranien intervient au Niger à travers trois cliniques notamment à Niamey, Zinder et Balayéra avant d’annoncer l’ouverture d’une 4è clinique en perspectives cette année.

Pour sa part, le Président du groupe parlementaire Niger-Iran, M.Massani Koroney a rappelé avoir transmis une requête au ministère des enseignements secondaires afin de désigner un établissement scolaire qui bénéficiera d’une consultation médicale.

C’est la direction départementale des enseignements secondaires III qui a été désignée, qui, à son tour a porté son choix sur le CEG VII comprenant essentiellement des élèves de la classe de la 6é a la 3é, a ajouté le président.

Au paravent, le directeur du CEG VII, M.Saliou Ibrahim Tanko, s’est félicité du choix porté sur son établissement pour acquérir cette activité d’une importance capitale. Il a exprimé toute sa satisfaction de constater que les élèves ont été consultés et ont reçu des médicaments.

Par Agence Nigerienne de Presse