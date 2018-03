7eme Congrès Ordinaire du PNDS-Tarayya « Notre parti ‘’le PNDS-Tarayya’’ comme la locomotive de la majorité sera à la hauteur des aspirations du peuple nigérien.

Le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS Tarayya), a tenu du 24 au 25 mars derniers au Palais du 29 juillet de Niamey, les assises de son 7ème congrès ordinaire. C’était une foule immense et colorée en rose qui a assisté à l’ouverture des travaux en présence des responsables du parti, des partis amis et alliés de la MRN et de l’APR, de partis socialistes de la sous-région et plusieurs invités. Le président du PNDS-Tarayya, M. Bazoum Mohamed a été réélu à l’unanimité par les 288 délégués, secondé par M Foumakoye Gado à la Vice-présidence et Hassoumi Massoudou au secrétariat général du parti.

Très ému, mais revigoré par cette confiance renouvelée, le président du parti, M. Bazoum Mohamed a salué les militants du PNDS Tarayya pour leur confiance et leurs engagements pour le PNDS qui souffle cette année ses 27 ans d’existence.

Dans son allocution, le président Bazoum Mouhamed a rappelé que leur dernier congrès tenu en décembre 2013 avait eu la particularité d’être le premier qui ne fut pas présidé par leur camarade Issoufou Mouhamadou. Le comité exécutif mis alors en place est depuis quelques semaines au terme de son mandat de 4 ans « c’est le lieu pour moi de féliciter tous les camarades de cette équipe qui m’ont accompagné dans cette exaltante mission ».

M. Bazoum Mohamed a fait la genèse de l’évolution du parti jusqu’à son sacre électoral de 2011 qui a vu l’accession au pouvoir de Issoufou Mahamadou, ainsi que le bilan des 7 ans de gestion de pouvoir.

Le président du PNDS s’est également appesanti sur le bilan du Comité Exécutif National du parti issu du Congrès de 2013 et dont l’action phare a été les résultats électoraux de 2016. Pour les succès électoraux de l’année 2016, ils sont dus, non seulement, « à la grande qualité du bilan de notre candidat et à la confiance qu’il inspirait à ses compatriotes », mais aussi à « la qualité de la mobilisation dont les militants du parti ont fait montre », a-t-il dit.

Le président Mohamed Bazoum a évoqué ensuite la situation politique actuelle, notamment les manœuvres des adversaires politiques avant de réitérer l’engagement du parti à rester fidèle aux idéaux qui ont fait sa force afin d’accompagner la renaissance du Niger. Il s’est dit convaincu que ce congrès a constitué une occasion de raffermir et de consolider les bases de leur parti et augurer des victoires futures.

Juste après sa réélection le président réélu Me Bazoum Mouhamed a précisé que c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a accueilli le choix de ses camarades « ça sera avec la même énergie et le même dévouement que je m’acquitterai de la mission que vous m’avez ainsi confiée » a-t-il dit avant d’ajouter que la confiance qui lui avait été témoignée ainsi que celle qui avait été témoignée a ses autres camarades du présidium est une manière de leur donner quitus de leur mandat précédent et de leur encourager de poursuivre dans la même voie de l’unité de la cohésion et du rassemblement « je ferais preuve de loyauté nécessaire pour maintenir l’unité de notre parti et mettre en œuvre tous les moyens indispensables pour assurer son expansion et son rayonnement » assure le président Bazoum.