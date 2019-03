8 mars 2019, la Femme à l’honneur…

La communauté internationale célèbre aujourd’hui, comme le 8 mars de chaque année, la Journée Internationale de la Femme. Depuis 1975, sous l’initiative Institutionnalisée des Nations Unies, cette journée est l’occasion pour plusieurs pays à travers le monde, de mener des activités afin de donner un cachet particulier à la journée.

L’édition 2019 a pour thème : « Promotion et Accès aux infrastructures durables au service de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes et des filles ».

Il est tiré du thème prioritaire de la 63ème session de la Commission de la Condition de la Femme intitulé: « Les systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles», prévu du 11 au 22 mars 2019 à New-York.

En effet, le choix de ce thème n’est pas fortuit car nous pouvons aisément affirmer qu’aujourd’hui, le développement durable d’un pays ne peut être effectif sans la promotion et l’accès aux infrastructures durables au service de l’égalité de genre et de l’autonomisation des couches représentant plus de la moitié de la population, qui sont les femmes et les filles. Il s’agit d’attirer l’attention des autorités et des Partenaires au développement sur l’importance de l’accès des femmes et des filles aux infrastructures durables en vue de leurs capacités en entrepreneuriat et en leadership.

Cette initiative des Nations Unies vise à marquer les marches historiques des femmes de mars 1907 et 1908 qui revendiquaient leurs droits au suffrage. Ainsi, depuis son institutionnalisation, cette journée est célébrée sous un thème bien défini par les Nations Unies. Aussi, pour marquer cette célébration dans leurs pays respectifs, les autorités nationales des différents pays membres, se donne des thèmes nationaux en lien avec le thème des Nations Unies.

Dans son message, la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, a souligné que le choix de ces thèmes cadre bien avec les Objectifs du Développement Durables, notamment le 5ème Objectif qui est défini comme suit : « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Cet objectif, a-t-elle ajouté vise l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur le genre dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique à l’horizon 2030.

« Ainsi, ce thème vient à point nommé quand ont sait que la réduction des inégalités de genre et l’autonomisation des femmes et des filles est une priorité des autorités de la 7ème République, comme en témoigne l’un des objectifs prioritaires du Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) ».

Mme ElBak a énuméré les importantes réalisations faites par le Gouvernement en vue d’améliorer le bien-être des populations d’une manière générale et celui de la femme et de la fille en particulier.

« Des infrastructure ont été réalisées afin de favoriser le développement économique et améliorer la qualité de vue des populations en général et des femmes en particulier, en vue de faciliter l’accès à des services sociaux de base de qualité et aux besoins essentiels », a soutenu Mme Elback.

Parmi les réalisations: la création de la Maison de la Femme dans toutes les huit régions du pays ; la mise en place des plates formes multifonctionnelles dans plusieurs villages en tant qu’outil d’autonomisation des femmes et des filles ; la mise en place des institutions financières décentralisées de microcrédits au profit des femmes ; la création des centres de santé de la mère et de l’enfant ; la mise en place des espaces sûrs pour le renforcement de capacités des filles ; etc.

Malgré les importants progrès enregistrés, la ministre a relevé que des défis restent à relever. En effet, dit-elle, pour promouvoir et pérenniser les infrastructures durables, l’Etat et ses partenaires s’attèlent à accroitre les investissements dans les domaines des infrastructures, et l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à la protection sociale durable pour les femmes.

Pour améliorer la situation socio-économique de la femme surtout rurale, nous comptons poursuivre les actions en cours et développer les stratégies ci-après : la mise à l’échelle des plateformes multifonctionnelles ; le renforcement des capacités économiques des femmes à travers la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Autonomisation Economique des femmes. Etc. Il s’agit, notamment, le développement de l’entreprenariat féminin ; la mise en place des mini adductions d’eau potable ; la mise en place des centres de formation professionnelle et féminine ; la création des centres multimédia pour la formation des femmes et des filles aux nouvelles technologies de l’information et de communication.

Pour que la femme puisse participer à la gestion de la vie publique, il faut nécessairement qu’elle soit autonome sur le plan financier, social. C’est pourquoi dans le souci de promouvoir les droits des femmes, nous envisageons d’élaborer et de mettre en œuvre un Programme National de Promotion du leadership féminin.

Par Tamtaminfo News