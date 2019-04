8ème anniversaire de l’élection du Président Issoufou Mahamadou : Le Niger se transforme, grâce à la mise en œuvre du Programme de Renaissance

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, a accordé, un long entretien à la télévision nationale (Télé Sahel) à l’occasion du 8 ème anniversaire de son élection à la tête de l’Etat du Niger, le samedi 6 avril dernier. Tamtaminfo va essayer de vous donner les grandes de cet entretien.

Dans cette interview exclusive, le Président Issoufou Mahamadou s’est longuement attardé sur le bilan de la mise en œuvre de son programme de gouvernance dénommé ‘’Programme de Renaissance du Niger’’ qu’il met en œuvre depuis le 7 avril 2011.

Il a rappelé que c’est en 2011 que le peuple nigérien lui a fait confiance, pour un premier mandat de 5 ans ; une confiance renouvelée en 2016. Cela fait donc, a-t-il estimé « huit ans que je suis à la tête de mon pays. Le bilan de ces huit années de mise en œuvre du Programme de Renaissance est positif. Pendant ces huit ans, le Gouvernement a travaillé sans relâche à la mise en œuvre des huit priorités dudit Programme ».

Sur la Renaissance culturelle, une des priorités du programme, le Chef de l’Etat a indiqué que celle-ci, « vise la modernisation sociale, politique et économique.

Ces trois chantiers visent également à créer les conditions du renforcement de l’action collective de l’ensemble du peuple nigérien sur le chemin de son développement économique et social. Il s’agit, en effet d’un chantier de longue haleine.

Le gouvernement a défini le plan d’actions pour la mise en œuvre et l’exécution de ce chantier et a aussi mis en place une feuille de route. Il a aussi identifié les valeurs qu’il faut promouvoir sur le chemin de la Renaissance culturelle, ainsi que les contre-valeurs qu’il faut combattre.

Le gouvernement a également bien défini les enjeux autour desquels il faut travailler. Il s’agit par exemple de la transition démographique, la promotion de la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre la mendicité et la mentalité d’assisté. C’est aussi la lutte pour la salubrité, la protection de l’environnement, l’unité nationale. Il y a aussi le renforcement, sur le plan politique, de la capacité de l’Etat à rendre justice, à lutter contre la corruption, à lever l’impôt, car sans impôt, on ne peut rien faire. Sur le plan économique, il y a d’autres enjeux sur lesquels nous travaillons, comme le développement de l’esprit d’entreprise, la promotion du travail.

C’est vraiment un vaste chantier sur lequel un résultat a retenu mon attention. C’est concernant la transition démographique, la réduction de la fécondité. Elle est passée de 7, 6 à 6 enfants par femme. Nous sommes, pour ainsi dire, sur la bonne voie. Le gouvernement continuera à donner les impulsions nécessaires, afin que ce difficile chantier puisse être mené à bon port ».

Concernant la sécurité du pays, le Président Issoufou a réaffirmé que « durant toute cette période a été assurée, dans un environnement où des organisations terroristes et criminelles font peser des menaces très fortes sur les Etats. La stabilité des institutions démocratiques a également été assurée, pendant cette période. Toujours durant ce temps, nous avons tout fait pour créer les conditions de stabilité, de développement économique du pays, avec une forte croissance de notre économie, une maîtrise de l’inflation et de l’endettement du pays et un effort d’assainissement des finances publiques. Ce qui a permis, à travers la mobilisation des ressources internes, de réduire le déficit budgétaire de notre pays, qui sera autour de 3% à l’horizon 2020, conformément aux critères de convergence de l’UEMOA.

Par ailleurs, le gouvernement a fait beaucoup d’efforts dans le domaine des infrastructures, qu’elles soient routières, énergétiques, de télécommunications, mais aussi urbaines. D’autre part, des résultats sans précédent ont été obtenus sur le plan de l’Initiative 3N, de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de la création d’emplois pour les jeunes. Donc, je peux dire que le Niger est vraiment en chantier, et que le Niger se transforme, grâce à la mise en œuvre du Programme de Renaissance.