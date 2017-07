8èmes Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017 : Le Premier ministre remet le drapeau national à la délégation nigérienne

Abidjan, la grande métropole ivoirienne accueille cette année les 8èmes jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet. Le Niger entend bien être présent à cette grande rencontre culturelle et sportive de la communauté francophone mondiale. La délégation devant représenter notre pays, auxdits jeux à Abidjan, a été reçue, hier par le Premier ministre, Chef du gouvernement, M Brigi Rafini qui a remis le drapeau au chef de la délégation.



C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports M Kassoum Moctar qui a présenté la délégation des sportifs et artistes nigériens au Premier ministre Brigi Rafini. A cette occasion, le ministre Kassoum Moctar a souligné la jeunesse et le talent qui caractérisent l’écurie nigérienne pour Abidjan 2017.

Il s’est réjoui du soutien au plus haut niveau dont bénéficient les sportifs et les artistes nigériens pour leur permettre de faire des prestations honorables lors des rencontres et compétitions internationales. Avant de remettre le drapeau au chef de la délégation, le Premier ministre a d’abord demandé à l’assistance de prononcer une prière pour le succès de la délégation nigérienne à ces 8èmes Jeux de la Francophonie que va abriter la capitale ivoirienne.

M. Brigi Rafini a souligné l’importance de ces jeux rappelant que notre pays les a organisés il y a douze 12 ans, en 2005 précisément. Soulignant la nécessité d’être présent pour notre pays à ce grand rendez-vous,rencontre-delegation le Chef du Gouvernement a tenu aux sportifs et aux artistes qu’ils vont pour défendre leur patrie. « Il y a des raisons d’être confiant qu’ils vont relever les défis et ramener des médailles au Niger.

Le Niger tout entier est derrière eux avec les prières et les vœux de succès pour qu’ils réalisent les meilleures performances que mérite notre pays », a-t-il dit. Le pays fonde beaucoup d’espoir dans sa jeunesse en général et dans ses représentants que sont les membres de la délégation en partance pour les 8èmes Jeux de la Francophonie.