9 DÉCEMBRE 2019 : 12 ÈME CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION…

La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) adoptée le 31 octobre 2003 (Résolution 58/4) est entrée en vigueur le 14 décembre 2005.

La journée du 9 décembre a été déclarée journée internationale de lutte contre la corruption pour la 1ère fois en 2008. La CNUCC a été ouverte à la signature, en effet, le 9 décembre 2003 à Mérida/Mexique c’est même pourquoi d’aucuns l’appellent convention de Mérida.

La célébration de cette journée internationale du 9 décembre vise à sensibiliser le monde relativement à ce fléau de la corruption qui n’épargne aucun pays.

Le Niger a ratifié la CNUCC suivant la loi n°2008 – 26 du 03 juillet 2008. Après douze (12) ans de ratification de la convention et nonobstant l’internalisation des dispositions de ladite convention dans notre ordonnancement juridique, la corruption, du fait d’une volonté politique hésitante, se banalise et la lutte reste et demeure un défit de taille.

Une impunité du pouvoir de plus en plus affirmée fait la promotion des infractions qui lui sont assimilées notamment, l’enrichissement illicite, le détournement des biens publics et l’abus des biens sociaux.

Par Elhadji Idi Abdou (Contribution FB)