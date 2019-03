9ème Congrès ordinaire du MNSD Nassara : Seini Oumarou investi candidat aux présidentielles de 2021…

Le Président du MNSD Nassara, Elh Seini Oumarou a été désigné et investi candidat du parti aux élections présidentielles de 2021. Cette résolution a été prise lors du 9 ème Congrès ordinaire du parti qui s’est tenu le samedi 23 mars dernier à Tahoua.

Au cours de ce grand rassemblement, les congressistes ont adopté plusieurs recommandations et résolutions dont l’une intimait à la section de Maradi de proposer, au plus tard dans deux mois, un Secrétaire Général du parti, consensuel, dynamique, travailleur et surtout expérimenté politiquement. « Rassembler, pour renforcer l’Unité Nationale », était le thème central de ce 9 ème Congrès qui a regroupé outre les militants et responsables du parti plusieurs autres invités de marque.

Dans le discours qu’il a prononcé en cette occasion, le président du MNSD Nassara, Seini Oumarou a indiqué que « nous voulons lancer la réflexion pour la réhabilitation de certaines des valeurs fondatrices de notre parti, malheureusement mis à mal ces dernières années, soit par nos propres comportements, soit du fait des contingences imposées par l’histoire politique récente de notre pays.

En effet, si le MNSD Nassara a toujours été considéré comme une force politique indestructible, force est de constater que nos querelles intestines et nos erreurs d’appréciation nous ont divisé et affaibli. La position du parti en a pris un coup, la cohésion générale a été entamée et la situation a consacré la dispersion de nos efforts, la dilution de nos énergies et un affaiblissement de la redoutable efficacité reconnue dans l’encadrement du parti.

C’est à tout cela qu’il faut remédier rapidement par un retour rapide aux valeurs cardinales et originelles du parti. A cet égard, je me réjouis de la très forte mobilisation suscité par le processus de désignation des responsables du parti à tous les niveaux, qui a permis, je l’espère, de placer à la tête de tous nos organes, des militants à la popularité reconnue, légitimes, engagés et imbus de nos valeurs.

Quant à la situation politique de notre pays, elle reste encore marquée hélas, par les stigmates des dernières élections et la persistance de certaines tensions sociales. Nous en appelons à la responsabilité de tous les acteurs sociaux, afin de recentrer leurs actions autour des valeurs de la République pour continuer à consolider notre démocratie, gage du renforcement de l’Unité Nationale ».

Parlant de la décision du ralliement du parti à la Renaissance, Sini Oumarou a expliqué que : « La décision du MNSD-Nassara, soutenu par ses alliés de l’APR, a alimenté beaucoup d’interrogations au sein de l’opinion et continue de susciter des critiques de la part de certains militants. Notre parti comprend bien ces différentes interrogations, car avant cet avènement, notre formation politique incarnait une opposition institutionnelle responsable, qui s’était imposé des méthodes de lutte démocratique, rejetant la violence politique sous toutes ses formes, comme moyen d’accéder au pouvoir. Le MNSD Nassara est un parti de paix qui place les intérêts de la nation au dessus de toute autre considération. C’est pourquoi nous répugnons la haine et l’intolérance.

Fidèle à cette vision politique, le MNSD –Nassara, s’est toujours positionné comme une organisation très soucieuse de la création de toutes les conditions nécessaires à un meilleur ancrage de la cohésion et de la concorde nationales, socles indispensables au raffermissement de la démocratie et à toute œuvre de développement.

Aussi, faut –il- se rappeler des tristes souvenirs qui ont émaillé l’évolution politique récente de notre pays, avec comme conséquences la résurgence hélas d’épisodes d’instabilité politique et institutionnelle. Devons nous accepter comme une fatalité cette instabilité politique qui avait pris trop de place dans la marche de notre vie nationale et entravé sévèrement l’avènement d’un meilleur développement humain ? Nous pensons que non.

Par conséquent, fidèle à ses engagements, le MNSD-Nassara assume avec responsabilité, la décision de son ralliement à la main tendue du Président de la République, car cette adhésion est motivée par une profonde conviction que notre parti peut contribuer à assurer la stabilité des institutions et permettre au pays de poursuivre dans la sérénité, sa longue et difficile marche vers le progrès. Je voudrais me féliciter à cet égard de l’excellence de la collaboration entre notre parti et tous les autres partis de la mouvance présidentielle, en particulier avec le PNDS Tarraya dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’Etat.

Notre souhait à présent, est celui d’un plus grand rapprochement entre les filles et les fils de notre pays et une plus grande décrispation du climat social et politique de manière à éviter à notre pays, tout risque de dérapage. »

Evoquant les présidentielles, le candidat du MNSD Nassara, Seini Oumarou, a souhaité « le concours nécessaire de tous les acteurs du processus électoral, pour réussir à franchir ce passage obligé vers la paix sociale et la réconciliation de tous les nigériens. Le MNSD Nassara pour sa part, prend l’engagement solennel de s’investir pleinement dans cette entreprise de salut national et rassure toutes ses militantes et tous ses militants, quant à sa ferme résolution de présenter des candidats sérieux et loyaux à toutes les échéances électorales, à savoir locales, législatives et présidentielle.

Toutefois, nous voudrions attirer l’attention du gouvernement et de la CENI sur l’impérieuse nécessité de l’adoption d’un code électoral consensuel d’une part, et d’autre part du respect scrupuleux du chronogramme des élections, afin de prévenir tout dérapage, eu égard aux exigences de la Loi fondamentale et de nos dispositions légales et réglementaires. Quoi qu’il en soit, il est crucial pour l’avenir de notre pays, que les élections générales prochaines concourent à ramener la sérénité et la confiance entre les filles et les fils de notre pays, donc à assurer une réconciliation durable entre nigériens, de quelque bord qu’ils soient ».







Par Tamtaminfo News