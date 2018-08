“À ces leaders politiques qui critiquent la démocratie Nigérienne” , déclare l’honorable Députe du MPN Kishi Kassa Abdourahmane Oumarou

Le vrai danger pour notre pays et sa démocratie c’est le manque de démocratie au sein de certains partis politiques ! Si non comment comprendre que certains Président de parti sont plus que sur d’être le candidat de leur formation politique pour les élections présidentielles de 2021 sans avoir le quitus du congrès d’investiture ou du Bureau Politique Nationale.

2021 ce n’est pas demain ni après demain ! À moins qu’ils ne soient des Devins…

Par contre je ne suis pas devin mais je suis convaincu d’une chose :

les électeurs de 2021 seront très très prudents , ils voteront les meilleurs programmes ,les meilleurs projets de société plutôt que les personnes !

Soyez des bons démocrates dans vos partis respectifs et ensuite donnez votre point de vue sur la démocratie du pays !

Votre serviteur OUMAROU Abdourahamane