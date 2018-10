A la Mémoire des Américains et des Nigériens Morts à Tongo Tongo

Il y a un an, nous nous rappelons tous avoir entendu cette terrible nouvelle. Une attaque près de Tongo Tongo avait coûté la vie à quatre soldats Américains et cinq soldats Nigériens.

En tant que partenaires du Niger pour assurer la sécurité locale et régionale, nous avons toujours su qu’il y avait des risques et que nos troupes les ont affrontés héroïquement. Cependant, la mort de ces hommes – Nigériens et Américains -, nous a rappelé de manière poignante le sacrifice commun consenti chaque jour par les membres du service pour dissuader les organisations extrémistes, leur refuser refuge et perturber leurs activités déstabilisatrices.

Nous prions pour que ces héros reposent en paix alors tout en leur étant reconnaissants de nous protéger. Bien entendu, nous ne pourrons jamais rembourser toute la dette que nous leur devons. Néanmoins, nous pouvons nous en souvenir, honorer leur sacrifice et continuer à protéger les idéaux pour lesquels ils se sont battus.

À cette fin, les États-Unis demeurent un partenaire inconditionnel du peuple Nigérien dans la lutte contre les terroristes et dans nos efforts conjoints pour maintenir la sécurité. Nous continuons à travailler avec nos partenaires Nigériens pour améliorer le professionnalisme et la responsabilité des forces de sécurité, en prévoyant des capacités renforcées en matière de sécurité des frontières, de médecine légale, de capacité d’enquête et de collecte de renseignements. Nous aidons également à former les responsables de l’application des lois et les premiers intervenants à renforcer leurs capacités et leur capacité à détecter, dissuader, perturber et enquêter sur les activités terroristes.

Ce n’est pas tout. En même temps que nous travaillons à maintenir la sécurité, nous aidons également le Niger dans ses efforts de développement car, en fin de compte, il ne peut y avoir de sécurité sans développement et le développement ne peut réussir sans sécurité. Ensemble, nous avons lancé le Millennium Challenge Compact, doté d’un budget de 437 millions de dollars, qui améliorera la vie de millions de personnes grâce à un meilleur accès à l’eau, à de meilleures pratiques agricoles et à l’amélioration des routes. De plus, grâce à l’USAID et à nos partenaires locaux, nous promouvons les services de santé, l’alphabétisation, les pratiques agricoles et le développement économique dans l’ensemble du Niger.

En faisant tout ce travail, nous honorons les hommes qui sont tombés. Ils ne sont pas morts en vain. Ils étaient des héros qui ont fait un grand et puissant effort pour la paix et la liberté.

Parce que nous n’oublierons jamais ceux qui ont péri à Tongo Tongo, nous prévoyons de réserver une zone dans la Nouvelle Ambassade où nous pourrons continuer à perpétuer l’hommage à leur service non seulement le 4 octobre, mais tous les jours pendant que nous poursuivons notre mission commune. Sachez que ces héros nous manquent. Nous les honorons. Et nous les remercions. Nous nous souviendrons toujours de ce qu’ils ont fait pour nous.