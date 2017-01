A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat a reçu, mercredi dernier, les ministres de la Sécurité des pays membres de la CEN-SAD

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou a accordé, mercredi dernier, plusieurs audiences. Ainsi, après l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur de la République Démocratique et Populaire d’Algérie au Niger, à SE. Baallal Azzouz, le Président Issoufou Mahamadou a reçu, tour à tour, les ministres en charge de la Sécurité de l’Egypte, de la République Centrafricaine, du Royaume du Maroc, du Nigeria, tous séjournant au Niger dans le cadre de la 11ème réunion des ministres de la Sécurité des Etats membres de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD).

A sa sortie d’audience, le Vice-ministre de l’Intérieur de l’Egypte, le Général Hacham Abdoul Hamid, a indiqué que les échanges avec le Chef de l’Etat ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Niger et l’Egypte, notamment dans le domaine de la sécurité.

Quant au ministre de l’Intérieur de la République de Centrafrique, M. Jean Serge Bokassa, il a déclaré qu’il était porteur d’un message du Président centrafricain au Chef de l’Etat. centre-afrik« J’ai également échangé avec le Chef de l’Etat, car comme vous savez, le Niger met en place les moyens de lutte contre le terrorisme et les criminalités internationales. Nous devons, sans hésiter, nous inspirer de l’expérience du Niger. Pour ce faire, nous avons porté quelques préoccupations liées à la nécessité de renforcer les liens de coopération entre nos deux pays dans des secteurs bien ciblés », a-t-il déclaré M. Jean Serge Bokassa a affirmé que la situation de son pays va mieux. « Nous sommes dans une dynamique de réconciliation et de reconstitution de nos forces de sécurité intérieure pour permettre à l’Etat centrafricain, qui a subi la plus grave de marocson histoire, de mener ces missions régaliennes portant sur le maintien de l’ordre.

Nous avons également besoin de beaucoup de solidarité au niveau continental. Ce qui nous a conduit à venir voir, respectueusement, le Président de la République afin de prendre des conseils auprès de lui. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre », a-t-il notifié.

Dans l’après-midi du même jour, le Chef de l’Etat a accordé une autre audience au ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc, M. Mohamed Hassane, et son à homologue du Nigéria, M. Abdulrahman Bello Dambazau, les échanges avec le Président de la République ont porté sur les questions de sécurité et de développement ainsi que la lutte contre le terrorisme.

Ensuite, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec la délégation des ministres de la Sécurité des Etats membres de la Communauté des Etats Sahelo-Sahariens. Ils sont venus lui faire le compte rendu de leurs travaux.