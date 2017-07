À la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat décerne la médaille de Commandeur de l’Ordre National du Niger à Abdoul-Razak Issoufou Alfaga

Aussitôt rentré à Niamey, venant de Muju en Corée du Sud où il a brillamment décroché la médaille d’Or au championnat du monde de Taekwondo, Abdoul-Razak Issoufou Alfaga a été reçu, hier dans l’après-midi, par le Président de la République, Chef de l’Etat SE Issoufou Mahamadou. Le champion du monde en Taekwondo et trois autres sportifs dont deux athlètes et un lutteur ont été distingués par le Chef de l’Etat.

La cérémonie de la décoration s’est déroulée en présence du Premier ministre, Chef du gouvernement, S.E Brigi Rafini ; des membres du cabinet du Président de la République ; du ministre de la Jeunesse et des Sports ; du président de la Fédération Nigérienne de Taekwondo ainsi que l’Entraineur d’Abdoul-Razak Issoufou Alfaga et les membres de la famille du champion.

Avant la remise des distinctions aux sportifs qui ont défendu valablement les couleurs nationales aux différentes compétitions internationales, le Président de la République, Chef de l’Etat S.E Issoufou Mahamadou a relevé que ces derniers temps, le Niger a enregistré plusieurs succès sportifs dont entre autres : la médaille de Bronze décroché par M. Chaibou Adamou en Triathlon ; M. Seyni Abdoul-Razak et Adamou Moumouni médaillés d’argent en Sambo ; Tassiou Ibrahim et Alma Yaou en lutte traditionnelle ; en athlétisme Amina Seyni et Moussa Zaroumey médaillés d’Or et Bachirou Moutari médaillé d’argent.

A cette liste de succès minutieusement égrenée par le Chef de l’Etat, il faut ajouter le Mena cadet qui va participer à la prochaine coupe du monde de football U17. S’agissant du Champion du monde en Taekwondo M Abdoul-Razak Issoufou Alfaga, le Président Issoufou Mahamadou l’a qualifié de plus grand au sens propre comme au sens figuré. « Abdoul-Razak Issoufou Alfaga est vice-champion olympique et désormais champion du monde de sa discipline, le Taekwondo. Alfaga avec toi, le peuple nigérien est vraiment heureux d’être le témoin de la naissance d’une légende. Tu es désormais une légende vivante.

Le peuple nigérien est heureux d’être le témoin de la naissance d’une étoile. Nous avons la preuve qu’au sein de la jeunesse nigérienne, il y a beaucoup de talents ; nous avons des gisements de talents.alfaga–4 Je souhaite que la jeunesse nigérienne s’inspire de ton exemple. Nous avons la certitude que les Nigériens peuvent être les meilleurs du monde dans tous les domaines ; pas seulement celui du sport. Nous pouvons être les meilleurs en Mathématiques ; en Physique comme par exemple le cas d’Ibrahim Cissé qui est Docteur dans ce domaine où il mène des recherches en biologie moléculaire dans un laboratoire d’une célèbre Université aux Etats Unis.

Nous pouvons avoir les meilleurs en Médecine ; en Chimie ; en Economie, bref les meilleurs partout. Je suis sûr que le Niger aura d’autres étoiles comme toi Alfaga. Merci beaucoup pour le bonheur que tu nous offres ; que tu offres au peuple nigérien. Je confirme que nous continuons à te soutenir en prenant en charge ta formation parce que notre objectif, c’est le grand rendez-vous de 2020 », a déclaré le Chef de l’Etat.

Outre la décoration du champion du monde en Taekwondo, trois autres sportifs à savoir Amina Seyni (athlète) ; Tassiou Ibrahim (lutteur) et Moussa Zaroumey (athlète) ont été respectivement élevés au grade de chevalier de l’ordre national du Niger. En guise de soutien, le président de la République a remis au ministre de la Jeunesse et des Sports un montant de 50 millions de francs CFA dont 30 millions pour la fédération nigérienne de Taekwondo et 10 millions destinés au Mena cadet qualifié pour la coupe du monde.

Auparavant, le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Moctar Kassoum, a précisé que son département ministériel a profité de l’accueil du champion du monde en Taekwondo pour présenter à la population

nigérienne les autres médaillés du Niger dans plusieurs disciplines entre avril et juin 2017. «C’est le lieu de remercier sincèrement toute la population de Niamey pour la grande mobilisation et l’accueil réservé à notre champion du monde en Taekwondo aussi bien à l’aéroport International Diori Hamani de Niamey qu’à l’Académie des Arts martiaux», a conclu le ministre Moctar Kassoum.