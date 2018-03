A la Présidence de la République Le Chef de l’Etat inaugure le nouveau siège de la BSIC

Le Président de la République, Chef de l’Etat SE Issoufou Mahamadou, a présidé, hier, la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC). C’est dans une atmosphère empreinte de chaleur et de convivialité. A cette occasion, le Chef de l’Etat a procédé à la coupure et le dévoilement de la plaque inaugurale avant de signer le livre d’or.

A l’issue de la cérémonie, SE Issoufou Mahamadou a d’abord rappelé que le programme de renaissance prévoit pour le Niger un taux de croissance de notre économiede 7% pour les prochaines années. Le Chef de l’Etat a ajouté que ce taux de croissance va être porté par un certain nombre de secteurs à savoir les secteurs des infrastructures, de l’agriculture, du commerce et celui de l’industrie.

Selon lui, tous les secteurs publics et privés ont besoin de financement et de ressources financières. En ce sens, ces secteurs ont besoin des secteurs bancaires a-t-il confié.

Le Président de la République SE Issoufou Mahamadou a souligné qu’ « aujourd’hui au Niger, nous disposons de 12 banques dont la BSIC, et ces banques doivent se mobiliser pour collecter l’épargne, pour soutenir l’économie ». Il a par ailleurs confié avoir effectué le déplacement afin d’apporter son soutien à l’ensemble du secteur bancaire pour le rôle qu’il joue dans le financement de l’économie du Niger.

Il a témoigné que la BSIC fait partie des Banques les plus importantes de la place avant d’encourager cette institution bancaire et toutes les autres à s’implanter davantage à l’intérieur du pays pour améliorer le taux de bancarisation de notre pays qui est le plus faible de l’UEMOA avec à peine 4%.