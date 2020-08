A La Présidence De La République : Le Chef De L’Etat Préside Une Réunion Extraordinaire Du Conseil National De Sécurité (CNS)

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, SE. Issoufou Mahamadou a présidé hier après-midi au palais de la présidence, une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS).

Cette réunion a regroupé autour du Chef de l’Etat, le Premier Ministre Chef du Gouvernement, les ministres en charge de la Défense nationale ; de l’Intérieur, le ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé du Budget, des officiers supérieurs des Forces Armées Nigériennes et des Hauts responsables des Forces de Défenses et de Sécurité.

Le Conseil National de Sécurité, rappelle-t-on, est un organe qui assiste le Chef Suprême des Armées sur des questions relatives à la sécurité. Il donne des avis sur les questions relatives à la sécurité et à la défense de la Nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays.

Cette session extraordinaire du CNS s’est tenue le lendemain de l’attaque ‘’lâche et barbare’’ perpétrée le 9 août dernier dans la réserve de Kouré par des terroristes qui, ont assassiné huit personnes (deux Nigériens et six Français, tous des civils).

Par Aminatou Seydou Harouna (ONEP)