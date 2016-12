A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit le Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Niger

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, a reçu en audience, hier en fin de matinée, l’Ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union Européenne au Niger, M. Raul Matheus Paula.

A l’issue de la rencontre, M. Matheus Paula a déclaré avoir échangé avec le Chef de l’Etat des prochaines visites de personnalités de l’UE au Niger, mais aussi de la visite que le Président Issoufou Mahamadou va effectuer au siège de l’Union Européenne à Bruxelles.

Selon le chef de la Délégation de l’UE au Niger, le Président de la République et lui ont également évoqué les différents axes stratégiques du partenariat entre notre pays et l’UE. Il s’agit notamment des interventions du FED au Niger, celles du Fonds fudiciaire dont le Niger est l’un des plus grands bénéficiaires et qui concernent le développement et la sécurité, la bonne gouvernance, la justice, les infrastructures, les secteurs sociaux de base.

Le Niger étant un pays de transit, la question des migrations n’est pas en reste, avec notamment la recherche d’alternatives nouvelles pour les jeunes par des programmes qui vont démarrer dans les zones d’Agadez, de Tahoua et de Zinder.