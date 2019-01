A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit le président de la BOAD…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou Mahamadou a reçu, hier matin en audience, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), M. Christian Adovelande. A sa sortie d’audience, M. Adovelande a d’abord indiqué avoir fait le point au Chef de l’Etat de la coopération entre son institution et le Niger, et parlé par la même occasion des activités de la BOAD.

A cet effet, le président de la BOAD a dit avoir informé le Chef de l’Etat qu’en 2018 la BOAD a financé 36 projets d’un montant de 430 milliards de FCFA, portant le volume de ses interventions au bénéfice de ses Etats membres à 5.400 milliards de FCFA pour 1.140 opérations.

D’après le président de la BOAD, la coopération entre cette institution et le Niger est très satisfaisante. « Nous avons aujourd’hui 14 projets en cours d’exécution active au Niger dont huit concernant les routes, trois relevant du domaine de la sécurité alimentaire, et trois en matière de l’énergie », a précisé M. Christian Adovelande.

En perspectives, le président de la BOAD a déclaré que l’institution a un certain nombre de projets en cours d’instruction notamment dans le domaine des infrastructures, parmi lesquelles la seconde phase de la voirie urbaine de Niamey, les voiries urbaines de Zinder, de Maradi, et de Tillabéry. Concernant la voirie urbaine de Maradi, M. Christian Adovelande a confié avoir mis en place le financement pour les études et tout est disponible.

En outre, le président de la BOAD a mentionné qu’au cours de cet entretien, le Chef de l’Etat a décliné les nouvelles priorités à savoir la réalisation de la route de l’uranium, ainsi que la question de la sécurité alimentaire. « Pour le Chef de l’Etat la grande priorité en matière de sécurité alimentaire, est surtout la maîtrise de l’eau » a déclaré le président de la BOAD avant de notifier que son institution va, à cet effet construire 500 barrages. M. Adovelande a, enfin rassuré qu’en 2019 la coopération entre le Niger et la BOAD sera beaucoup plus importante avec tous les financements en cours d’exécution.

Par Laouali Souleymane(onep)