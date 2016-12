A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit le président de la société »OURD » et une délégation des conseillers des Chefs d’Etat et des Gouvernements chargés de l’Afrique de l’Union Européenne.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou, a reçu hier en audience dans la matinée M. Masaki Kohno, consul honoraire du Niger à Tokyo, également président de la société japonaise »Overseas Uranium Resources Development Company (OURD) » une entreprise travaillant dans le domaine de l’extraction, du développement et de l’importation des ressources d’uranium indispensables à l’énergie nucléaire japonaise qui est aussi actionnaire de la Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK).



A sa sortie d’audience, l’industriel japonais a indiqué qu’il avait échangé avec le Chef de l’Etat sur la situation des mines au Niger. »J’ai effectivement parlé avec le Président de la République de la situation très difficile que traversent les mines qui soutiennent actuellement l’économie nigérienne. Je lui ai également dit que notre société est actionnaire de la COMINAK dont je suis membre du Conseil d’Administration », a-t-il déclaré.

Selon M. Masaki Kohno, l’ensemble des partenaires et administrateurs de la Compagnie Minière d’Akouta ont pris l’engagement de coopérer pour faire sortir la compagnie de l’impasse. »En tant que société japonaise, delegation-uenous représentons les électriciens japonais. Nous fournissons l’uranium du Niger aux électriciens japonais ; il se pourrait que le nucléaire au Japon traverse une situation extrêmement difficile.

J’en ai fait part au Président de la République, qui sûrement va prendre des initiatives personnelles au nom du Gouvernement du Niger, et prendre attache avec le Premier ministre japonais à travers une correspondance afin d’encourager le commerce de l’uranium entre les deux pays », a expliqué le président de la société japonaise »Overseas Uranium Resources Development Company (OURD).

Dans l’après-midi, le Chef de l’Etat a accordé une audience à une délégation des conseillers des Chefs d’Etat et des Gouvernements chargés de l’Afrique (SHERPAS) des pays membres de l’Union Européenne en mission de travail au Niger. A leur sortie d’audience, le porte-parole de la délégation, M. Thomas Melonio, conseiller du Président de la République française, a indiqué qu’ils sont venus rencontrer le Chef de l’Etat pour lui annoncer le soutien de l’Union Européenne en matière de sécurité et développement, et aussi en ce qui concerne les questions migratoires en lien avec les différentes difficultés que connait le pays.

»Nous avons dit au Président de la République que l’Union Européenne amplifiera son soutien aux Forces de Défense et de Sécurité, mais aussi créera des activités et des projets de développement dans les régions du Nord-est en faveur du Niger », a-t-il conclu.