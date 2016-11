A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de notre pays

Le Président de la République, Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou a reçu, hier dans la matinée au Palais de la Présidence, les lettres de créance de cinq (5) nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays.

L’occasion a donné lieu à une série de cérémonies solennelles marquées, pour chacun des cas, par la revue des troupes, l’exécution des hymnes amb-chinedes deux pays et un tête-à-tête entre le Chef de l’Etat et les différents ambassadeurs. Il s’agit des personnalités suivantes :

– Son Excellence Monsieur Abdou Khadir Agne, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Sénégal auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey ;

– Son Excellence Monsieur Allai El Achab, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès de la République du Niger, avec résidence à Niamey ;

– Son Excellence Monsieur Zhang Lijun, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey ;

– Son Excellence Monsieur Lilvin De La Marche, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Belgique auprès de la République du Niger avec résidence à Ouagadougou (Burkina Faso) ;

– Son Excellence Monsieur Dr Estaquio Jakuario Quibato en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Angola auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja (Nigeria).