A La Présidence De La République : Le Chef De L’Etat Reçoit Un Émissaire Du Président Malien

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Mohamed Bazoum a accordé le 6 Août dernier deux audiences. Au titre de la première, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec le Ministre Malien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Abdoulaye Diop. A sa sortie d’audience, le chef de la diplomatie malienne a indiqué qu’il est venu porter un message du Président Assimi Goita, Président de la transition Malienne au Chef de l’Etat SEM. Mohamed Bazoum. Il s’agi, a-t-il précisé, d’un message d’amitié, de fraternité mais aussi de solidarité dans lequel il a réitéré sa volonté d’œuvrer aux côtés de son frère, Président de la République du Niger pour le renforcement des relations qui existent entre le Niger et le Mali.

Aussi, a ajouté l’émissaire malien, il est également venu avec un message du Président Goita pour tenir le Président du Niger régulièrement informé des développements en cours au niveau de la transition malienne notamment l’adoption par le gouvernement, le 2 Août dernier, d’un plan d’actions gouvernementales qui dessine un certain nombre de priorités de la transition. «Sur l’ensemble de ces questions nous avons reçu les conseils du Président Bazoum qui partage avec nous la volonté de faire en sorte que cette transition se déroule normalement et arrive à son terme pour permettre à l’Etat malien de tenir sa place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme mais aussi dans le cadre du renforcement des relations avec le Niger», a affirmé le ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Sur l’ensemble des questions, il y a vraiment la volonté commune de continuer à travailler ensemble par rapport aux défis communs qui se présentent et d’œuvrer aussi au renforcement des liens entre les deux pays, a souligné M. Abdoulaye Diop. «Il s’agit de deux Etats mais d’un seul peuple», a-t-il dit.

Présent aux côtés de son homologue malien ; le Ministre d’Etat, Ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou a intervenu pour réaffirmer la volonté du Niger à soutenir le Mali afin qu’il y ait une bonne sortie de la transition.

Par Rahila Tagou(onep)