A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit une délégation française

Le Président de la République, Chef de l’Etat SE Issoufou Mahamadou, a accordé hier matin, une audience à une délégation française conduite par la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, Mme Lawrence Rossignol comprenant le Secrétaire d’Etat auprès des ministres des Affaires Etrangères et du Développement International chargé du Développement et de la Francophonie M.Jean Marie le Guen.



A l’issue de l’audience, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, Mme Lawrence Rossignol a expliqué qu’en ce qui la concerne, ils ont évoqué l’engagement du Président de la République sur les questions démographiques et l’autonomisation des femmes.

Le Secrétaire d’Etat M. Jean Marie le Guen a quant à lui déclaré s’être entretenu avec le Chef de l’Etat des sujets relatifs au développement surtout la santé des femmes. Pour lui, la France renforcerait ses politiques de coopération dans ce sens, et, a précisé que plusieurs millions d’Euros vont être débloqués à la fois dans l’action pour la santé des femmes et plus généralement pour l’éducation.

Plusieurs projets de développement ont été notamment évoqués par ces deux personnalités, qui se sont d’ailleurs félicités des accords signés la semaine dernière entre la France et le Niger. Ces accords portent sur le barrage de Kandadji, la lutte contre le terrorisme et la situation sécuritaire aux frontières du Niger.

M. Jean Marie le Guen a souligné l’engagement très remarqué du Président de la République sur les questions de sécurité, donnant des détails sur la situation qui sévit en Libye. Selon lui, le Niger joue un rôle très important dans ce domaine.